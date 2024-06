Donny´s Black Shoes presenta “I Can Remember Your Name”

“I Can Remember Your Name” es el single de presentación de “Donny´s Black Shoes”, un medio tiempo con una atmósfera “jazzy”, que sorprende por sus armonías, acordes y sus arreglos Neo-Soul, un estribillo pegadizo que invita a bailar o escucharla relajadamente, dejándose llevar por el estilo personal del grupo que tanto les caracteriza. Música sin aderezos, puro talento.

La llegada de este primer single marcará el punto de partida que llevará hacia un primer disco que ya se va adelantando, tiene una pinta increíble. En la música de Donny´s Black Shoes se encontrarán influencias de clásicos como Marvin Gaye, Stevie Wonder o Quincy Jones, y artistas más actuales como Bruno Mars o P.J. Morton. Sin duda buenas referencias para un proyecto que se afianza más y más con cada paso que va dando.

El próximo 25 de julio se podrá disfrutar de este y otros temas en el directo que darán en el festival En Clave de Agua, que se celebra en Soria y en el cual compartirá escenario con bandas de la talla de Nik West, The Limboos, The Buttshakers o The Harlem Gospel Travelers. Esto es solo el inicio del camino de un artista que será una de las grandes sensaciones de este 2024.

Daniel “Donny” López, empezó a tocar la batería a los 6 años y el piano a la edad de 9 años. A los 11 años entra en La Escuela de Creativa de Madrid, siendo su profesor el pianista Pepe Rivero (Paquito de Rivera, Celia Cruz, etc.) y donde consigue el título de profesional destacando su virtuosismo y creatividad.

Con 18 años se matricula en MUSIKENE para realizar los 4 años del Ciclo Superior de Piano, allí es donde estudia actualmente con el prestigioso Iñaki Salvador como profesor de piano.

Nacido en una familia de músicos muy ligada al jazz y a la cultura. Desde pequeño ha vivido en una atmósfera llena de música, soul, funk, jazz, r & B, salsa, vinilos, cds, conciertos, interesándose desde los 6 años por artistas como Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang o Stevie Wonder.

Hace 3 años y con tan solo 15 años de edad sorprendió a todos con su grupo RICE AND GROOVE, el diario El PAIS dijo: “Insultantemente jóvenes, escandalosamente funkies”.

Ahora anuncia su nuevo proyecto “Donny´s Black Shoes” en el cual además de consolidarse como un sólido pianista y teclista, es el autor de música y letra, arreglista, y se estrena como productor.

El proyecto se completa con un grupo de jóvenes músicos de gran talento casi todos ubicados en la ciudad de Madrid, influenciados por todo el espectro de la música negra: desde el jazz, el soul, el funk, el R&B o el neosoul, y los sonidos latinos de calidad, desde Cuba a NY, con oídos abiertos y cabezas dispuestas a crear y recrear todas esas influencias.

Su puesta en escena está marcada por una base rítmica contundente, metales, percusión, guitarra, voces y los virtuosos pianos y teclados de Donny. Mucho groove, arreglos que recuerdan a los mejores años del funk de los 70/80 y también a lo más reciente del R&B actual, todo para el disfrute de banda y público. Música para oídos exigentes.

La agencia de promoción musical PROMOSAPIENS realiza la comunicación del nuevo trabajo de “Donny´s Black Shoes”.