El grupo Septeo refuerza su propuesta de valor en el área de RRHH con la adquisición de la compañía We Recruit

Septeo, editor europeo de software para los sectores legal, notarial, inmobiliario, empresarial y hospitality, ha anunciado la incorporación al grupo de la empresa especialista en software de búsqueda y selección de talento We Recruit.

Con esta adquisición estratégica, Septeo incrementa su capacidad en el área de Recursos Humanos, además de suponer una importante ampliación de su oferta HMRS (Human Management Resources System) en Francia. Cabe destacar que la compañía, con una facturación de 351 millones de euros en 2023 y más de 3.000 empleados, compró recientemente dos empresas españolas especializadas en software de gestión hotelera.

We Recruit, software de búsqueda y selección de talento “full web” Desde su fundación en 2015, We Recruit se ha especializado en el desarrollo de un ATS (Applicant Tracking System) en entorno web. El ATS de We Recruit ayuda a las empresas a superar con eficiencia el reto de la captación de talento, al facilitar la búsqueda, la evaluación y la gestión optimizada de candidaturas en un entorno único y especializado.

Esta herramienta modular y personalizable incluye una amplia gama de funcionalidades, como creación de portales de empleo, servicio multi-posting de las ofertas de trabajo, base de datos de currículos, gestión de grupos de talentos y seguimiento de candidaturas.

Septeo y We Recruit: una cadena de valor completa para Recursos Humanos La incorporación de We Recruit al grupo Septeo impulsa la aspiración del grupo de ser un referente en promover el desarrollo profesional y personal, dando una cobertura total a las necesidades del departamento de RRHH. Una muestra más de su compromiso de estar presentes y brindar apoyo, a través de sus soluciones, en los momentos clave de la vida de millones de personas en todo el mundo.

En palabras de Hugues Galambrun, CEO del grupo Septeo, "esta incorporación responde a nuestra estrategia de ofrecer a nuestros clientes una cadena de valor completa para Recursos Humanos. Nuestro objetivo es potenciar nuestro ERP HR con las mejores soluciones satélites del mercado. Con We Recruit, integramos en nuestra oferta una solución especializada por completo en la captación de talento”.

Por su parte, Tommy Verdon, director general de la división Septeo HR Solutions, comentó “estamos muy satisfechos de que We Recruit se una a nuestro equipo. De hecho, esta incorporación se enmarca dentro de un proyecto conjunto con otros equipos del grupo para añadir un nuevo componente empresarial a nuestra oferta HR. Estoy convencido de que la llegada de We Recruit a Septeo nos permitirá alcanzar un nuevo nivel de excelencia”.

Acerca de Septeo Septeo, grupo empresarial de referencia en Europa especializado en el desarrollo de software y uno de los 10 primeros fabricantes de software de Francia, permite a los profesionales liberarse de sus complicaciones empresariales para que, gracias a soluciones tecnológicas innovadoras de última generación, puedan dedicarse plenamente a los proyectos de sus clientes.

Septeo está detrás de cada momento de la vida: una boda, la compra de un inmueble, un viaje, etc. Septeo está ahí.