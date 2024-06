Guantes de conducir para hombre y mujer de Santacana, mucho más que un complemento

Usar guantes al conducir ofrece una serie de ventajas relacionadas con el agarre y una mayor protección. Son mucho más que un simple complemento, porque representan un elemento clave para la comodidad al volante, además de ser un complemento estiloso como ningún otro. Con este concepto trabaja Santacana, una empresa dedicada a la elaboración de guantes desde hace más de un siglo, específicamente desde 1896.

Aunque, naturalmente, las necesidades de conducción han cambiado desde aquel entonces hasta ahora, Santacana se ha mantenido firme en su enfoque artesanal. En la actualidad, el catálogo de la empresa está compuesto por diversas opciones, incluyendo guantes de conducir y mitones para coche, tanto para hombres como para mujeres.

Guantes artesanales El concepto de Santacana se ve reflejado en una gran dedicación y en un sólido compromiso con utilizar únicamente materiales de alta calidad y una confección de primera, acorde a las necesidades actuales.

Al respecto, la empresa menciona que sus artesanos comprenden perfectamente que los conductores requieren guantes de coche y moto que les aporten un excelente agarre, especialmente durante jornadas calurosas, para evitar que las manos resbalen a causa del sudor. Además, los guantes son de gran ayuda en el momento de transitar por curvas peligrosas o caminos escabrosos.

Protección ante las temperaturas extremas Por su parte, en temporadas de frío, los guantes de conducir no solo cumplen una función de adherencia, sino que también protegen las manos ante las duras condiciones climáticas, aportando confort y calidez. Por ello, Santacana no solo ofrece modelos adecuados para el verano sino también guantes de conducir de invierno.

Por último, Santacana menciona que otra de las ventajas de usar guantes de conducir es que disminuyen el desgaste. Así que no solo se trata de proteger las manos, sino que estas prendas también permiten mantener la apariencia de los elementos del vehículo expuestos al contacto constante con las manos, como el volante y el pomo de cambio.