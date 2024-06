Psicotrolas, un libro pensado para quienes desean descubrir las mentiras psicólogicas en Internet

El ser humano moderno está cada vez más conectado con el mundo digital y tecnológico, recibiendo a diario bombardeos de información a través de revistas, blogs y redes sociales. Mucha de esta información no es revisada a profundidad, ni aprobada por especialistas en cada tema abordado. Esto da lugar al surgimiento de mentiras psicológicas. Estas mentiras forman parte del tema principal de Psicotrolas, un libro de Rubén Camacho, líder de Empoderamiento Humano y especialista en psicología y coaching.

Psicotrolas: las mentiras psicológicas del mundo digital El término “Psicotrola” es utilizado por Rubén Camacho para referirse a aquellos contenidos sobre Psicología, bienestar o desarrollo personal que solo siguen tendencias, que son falsas y que no tienen en cuenta los códigos éticos de la Psicología. Por ejemplo, crear vídeos, imágenes y artículos con base en la gran variedad de opiniones poco profesionales y desmedidas acerca de las relaciones tóxicas, psicopatía, ghosting, narcicismo, etc. El psicotrol es la persona que muchas veces busca solo ganar audiencia, obtener beneficios o alimentar su ego sin verificar a nivel científico sus publicaciones. El libro Psicotrolas habla de las mentiras psicológicas que crea este trol del mundo digital y enseña cómo protegerse de ellas.

¿Por qué leer el libro Psicotrolas de Rubén Camacho? En los últimos 12 años, Rubén Camacho, fundador de Empoderamiento Humano, ha acompañado en procesos de cambio y terapia a muchas personas. Esta experiencia de más de una década le ha permitido entender cómo el entorno digital paso a paso ha afectado la percepción de los humanos. La sociedad cada vez está más inmersa en mentiras psicológicas que rompen vínculos amorosos, familiares y de amigos. Aspectos clave de un cambio psicológico como la empatía, comprensión, colaboración, comunicación y tolerancia han pasado a segundo plano debido a estos engaños presentes en Internet.

Rubén Camacho ofrece su libro Psicotrolas a un precio bastante asequible para quienes desean conocer y desechar los engaños psicológicos del ámbito online. Al mismo tiempo, proporciona servicios de psicología y coaching basados en un acompañamiento constante, cercano y profesional.