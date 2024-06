DocuKlaud, una herramienta ideal de gestión documental para Microsoft 365

Hoy en día, la gestión documental es una tarea fundamental para cualquier empresa, debido a que permite controlar todas las actividades específicas para el almacenamiento y recuperación de documentos. Klaudxys es una empresa especializada en aportar soluciones de negocio mediante la utilización de las tecnologías nube de Microsoft, con el objetivo de apoyar a los clientes en cualquier etapa de sus proyectos de TI.

En este sentido, DocuKlaud es una solución diseñada por la compañía tecnológica para optimizar los procesos de clasificación, revisión y aprobación de documentos.

El software DocuKlaud facilita la gestión documental de manera eficiente DocuKlaud es una solución de Klaudxys para la gestión documental que no requiere de personal especializado para su administración, por lo que es posible asignar a usuarios finales o personal de TI para su operación. Por otra parte, este software no necesita de un despliegue de infraestructura de TI adicional como servidores o base de datos, debido a que todo se encuentra alojado en la nube de Microsoft.

Al contar con un esquema intuitivo y flexible, cada usuario tiene la posibilidad de centralizar sus documentos y mejorar sus procesos, lo que beneficia el proceso de gestión documental. Asimismo, su capacidad de implementación rápida sin largos procedimientos de instalación representa una ventaja importante en términos de ahorro de tiempo y retorno de inversión (ROI).

Otra de las características de DocuKlaud es que es un software asequible para empresas de cualquier tamaño y segmento como minería, químico, salud, construcción, automotriz, tecnología, inmobiliaria, bancario, etcétera. Para las empresas que utilizan Microsoft 365, este programa constituye una excelente opción porque se integra nativamente en la plataforma permitiendo a los clientes tener control total de sus datos.

Beneficios de la plataforma de gestión documental DocuKlaud Gracias a la implementación de la plataforma de gestión documental DocuKlaud, las empresas pueden trabajar sus documentos de forma centralizada, eficiente y colaborativa, con acceso desde múltiples dispositivos. En segundo lugar, el software elimina el uso del correo electrónico automatizando los procesos aprobatorios y mejorando la seguridad de la información.

Otro de los beneficios es que reduce los tiempos de búsqueda, facilita la auditoría interna y minimiza el uso de papel al almacenar los documentos en la nube. Por esto, la posibilidad de contar con una interfaz gráfica e intuitiva y de fácil uso lo convierte en un recurso valioso para el crecimiento de una organización.

En cuanto a las funcionalidades avanzadas de gestión documental, los clientes de Klaudxys pueden aprovechar el procesamiento con inteligencia artificial (IA) para realizar consultas, obteniendo información valiosa y resumida de forma más ágil, además podrán firmar electrónicamente sus documentos para mayor seguridad y utilizar características de reconocimiento óptico de caracteres (mejor conocido como OCR). De igual manera, esta herramienta ayuda a obtener métricas y estadísticas, trabajar con un robusto control de versiones y de manera colaborativa con expedientes administrados para documentos relacionados y anexos.

La plataforma de gestión documental DocuKlaud creada por Klaudxys está disponible en distintos planes según las necesidades de cada organización y bajo un modelo de suscripción flexible. En caso de no utilizar Microsoft 365, la compañía se encarga de proveer la estructura requerida para utilizar el software sin ningún inconveniente y en su máximo potencial.