La usabilidad, la clave para aumentar el ROI de los negocios digitales

Pasiona, una consultora IT ofrece una asesoría gratuita de usabilidad para ayudar a las empresas a optimizar sus productos digitales y mejorar sus resultados.

¿Qué es la usabilidad y cómo influye en el ROI? La usabilidad es un factor clave para el éxito de cualquier negocio digital. Es la medida de cómo los usuarios pueden usar una página web, una aplicación o un software fácil y eficazmente. Una buena usabilidad significa que los usuarios pueden encontrar lo que buscan, completar sus tareas, satisfacer sus necesidades y disfrutar de la experiencia. Una mala usabilidad, en cambio, provoca frustración, abandono y pérdida de clientes.

La usabilidad no solo afecta a la satisfacción del usuario, sino también al rendimiento del negocio digital. Una buena usabilidad permite brindar una mejor experiencia, lo que se traduce en más ventas, más clientes satisfechos y mayores ganancias. Según la consultora IT Pasiona, mejorar la usabilidad puede tener un impacto positivo en el retorno de la inversión (ROI), al aumentar la conversión, la fidelización y la recomendación. Además, una buena usabilidad reduce los costes de desarrollo, mantenimiento y soporte, ya que se evitan errores, incidencias y reclamaciones. En cambio, una usabilidad deficiente crea una mala impresión de la empresa, una menor lealtad y una mayor competencia.

¿Qué ofrece la asesoría gratuita de usabilidad de Pasiona? Para mejorar la usabilidad de un producto digital, ya sea una web, una app o un software, es necesario contar con la ayuda de expertos en usabilidad, diseño de interacción y arquitectura de la información, que puedan evaluar el producto desde el punto de vista del usuario y ofrecer las mejores prácticas para optimizarlo. Sin embargo, contratar a estos profesionales puede suponer un coste elevado para muchas empresas, especialmente para las pequeñas y medianas.

Pasiona es una empresa líder en el sector IT, con más de 15 años de experiencia y más de 1200 proyectos realizados para clientes nacionales e internacionales. Ofrece una asesoría gratuita de usabilidad a las empresas que quieran optimizar sus productos digitales y mejorar sus resultados. La asesoría consiste en un análisis detallado del producto digital de la empresa, realizado por profesionales con amplia experiencia en el sector, que entregan un informe con los hallazgos, las sugerencias y los requisitos clave para aumentar la usabilidad y el ROI. Además, la asesoría incluye un acompañamiento y una ayuda personalizada para implementar las mejoras sugeridas.

La asesoría de usabilidad de Pasiona ofrece un diagnóstico y una orientación práctica para perfeccionar los productos digitales y hacerlos más competitivos. Con la asesoría de usabilidad, se pueden identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, así como mejorar y optimizar los flujos y el diseño de la web. Al concluir este análisis Pasiona proporciona un listado de requisitos mínimos para conservar la confianza y la fidelidad de los usuarios.

