Ventas B2B; Las claves para vender sin vender

Las ventas B2B son un modelo de negocio del complejo mundo corporativo. Las mismas se enfocan en la comercialización de productos o servicios de una empresa a otra y no a consumidores individuales. Este modelo se caracteriza por ciclos de compra más largos, decisiones basadas en la lógica y relaciones a largo plazo que buscan generar valor continuo. Las organizaciones con este enfoque deben buscar técnicas de marketing personalizadas para identificar y captar clientes potenciales, optimizando así los procesos comerciales. Para tal fin es necesario contar con el apoyo de expertos como, por ejemplo, el equipo de la agencia Khumbu.

Ventas B2B: Cómo vender sin vender En la actualidad, los negocios dedicados a las ventas B2B han cambiado significativamente sus estrategias. Una de las metodologías que muchos están utilizando es la de vender sin vender, la cual no se centra en persuadir directamente a los potenciales clientes con un producto o servicio.

Quienes usan este método se dan a la tarea de estudiar a profundidad a los prospectos para conocer sus necesidades y sus problemas y, a partir de ahí, les suministran información de valor que les sea útil y que les ayude a despejar sus dudas. Lo que se busca con esto es vender de forma natural y construir relaciones sólidas y duraderas a largo plazo. Además, mediante la publicación de contenido valioso, las compañías generan confianza a su audiencia y se posicionan como una autoridad en el mercado.

Otra de las tácticas infalibles para vender de forma indirecta es apelar a la empatía. Es decir, mostrar interés a la audiencia, preocuparse por ella, hacer todo lo posible para complacer sus peticiones y requerimientos, escuchar sus quejas y sus inquietudes, responder sus mensajes y valorar sus opiniones.

Paralelamente, resulta vital que las marcas sean auténticas y honestas. Esto es clave para generar una conexión con los seguidores.

Cómo puede ayudar una agencia especializada Concertar ventas de una empresa a otra es un proceso complejo que no solo requiere de esfuerzo, sino de conocimientos. Los expertos en marketing saben cuáles son todos procedimientos efectivos para ganarse al público objetivo. Concretamente, la agencia Khumbu ofrece una metodología que básicamente se centra en la digitalización de los negocios y la ejecución de un sistema automatizado 24/7.

Esta agencia brinda tres servicios. El primero de ellos es el Pathing Follow, donde se planifica y se controla el ascenso de las marcas de forma estratégica y efectiva. Adicionalmente, está el Digital Ascent, donde la meta es escalar la presencia digital con un refrescamiento de marca y generación de contenido. Finalmente, se pone a disposición el servicio Funnel Summit, donde se diseña el proceso de ventas con habilidad y precisión.

Por todo lo mencionado, el método vender sin vender para el modelo de negocio Business-to-business (B2B) es un gran aliado para alcanzar los objetivos.