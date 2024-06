Novecento by Enseñat Heritage propone darle una segunda vida a las joyas en base a la joyería reaprovechamiento

En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental y la sostenibilidad, la joyería reaprovechamiento ha ganado protagonismo no solo como una alternativa responsable para el planeta, sino también como una manera de mantener la esencia y valor tradicional de estas piezas.

En este contexto, una empresa dedicada a darle una segunda vida a las joyas y relojes es Novecento By Enseñat Heritage. Su labor es restaurar la joyería clásica y de lujo, para ofrecer al consumidor final un artículo auténtico, con historia y de elevada calidad.

¿Cuáles son las ventajas de la joyería de segunda mano? Más allá de ser una tendencia, la joyería reaprovechamiento ofrece una serie de beneficios que la convierte en una opción atractiva para consumidores conscientes y responsables.

En primer lugar, la extracción de metales y piedras preciosas causa un gran impacto medioambiental por la cantidad de recursos que se necesitan para ello. En consecuencia, se modifica el ecosistema ocasionando deforestación y contaminación del suelo y agua. Por este motivo, comprar joyería de segunda mano ayuda a reducir la demanda y por ende la extracción de materia prima nueva. Asimismo, en temas económicos, las joyas de segunda mano suelen tener precios más reducidos que las piezas nuevas con características similares, lo que facilita que los amantes de la joyería o coleccionistas puedan comprar una joya de alta calidad sin tener que gastar altas sumas de dinero.

Anteriormente, muchas joyas y relojes se confeccionaban en lotes muy reducidos, bajo técnicas artesanales que difícilmente se reproducen hoy en día. Esto hace que cada pieza tenga un valor histórico que puede aumentar con los años, por lo que se puede lograr beneficios con su reventa. Desde el punto de vista financiero, se trata de una compra inteligente a largo plazo.

Novecento By Enseñat Heritage y su experiencia en joyería reaprovechamiento Novecento By Enseñat Heritage es una empresa española con más de cinco décadas de experiencia en el sector de la joyería, su objetivo es proporcionar a los clientes todas las opciones posibles para que obtengan las joyas y relojes de sus sueños de una manera más asequible.

Dentro de sus servicios se especializan en la compra y venta de joyas, relojes, brillantes, numismática, entre otros objetos de segunda mano y restauración de las mismas. Para eso, siguen un minucioso procedimiento que comienza con catalogar exactamente el periodo al que pertenece la pieza. Luego, se encargan de aplicar las técnicas necesarias para recobrar su forma y aspecto original.

La empresa realiza valoraciones de las joyas de manera confidencial y totalmente gratuita en su sede física en Rambla de Catalunya, en Barcelona. También, dispone de un extenso catálogo online con el que es posible acceder a la compra segura de cualquiera de sus piezas.