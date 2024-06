https://www.agencianinja.com/interno/rss/nota/n-a_8650

El planeta está enviando señales de alarma: incendios, inundaciones y olas de calor cada vez más frecuentes. El cambio climático es una realidad innegable. En este contexto, la industria de la moda se presenta como la segunda más contaminante del mundo, sacrificando más de 72 millones de animales al año y siendo el calzado responsable del 1,4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Es en este escenario donde surge Vegtus, una marca de calzado vegano que busca ser una palanca de cambio hacia una moda más sostenible.

Vegtus no es solo una marca, es un movimiento. Su misión es clara: ser un referente en moda ecológica y sostenible, dejando una huella positiva en el planeta. Para lograrlo, se utilizan cueros orgánicos provenientes de cactus y maíz, junto con materiales reciclados y de bajo impacto. El resultado es producir unas sneakers Vegtus que requieren solo 1 litro de agua, comparado con los 8,000 litros necesarios para unas zapatillas de piel animal.

Cada material empleado por Vegtus está diseñado para minimizar el consumo de agua y eliminar el uso de químicos y tintes tóxicos. Sus adhesivos de base acuosa y embalajes certificados FSC garantizan un impacto ambiental mínimo. En un momento en que la sequía global ha aumentado casi un 30% desde el inicio del siglo XXI, Vegtus establece un nuevo estándar con su baja huella hídrica.

Sus colecciones, que incluyen desde sneakers hasta sandalias, se distinguen por su diseño vanguardista y la utilización de colores vibrantes y materiales innovadores, demostrando que la moda ética puede ser tanto elegante como en tendencia.

Vegtus ha establecido su presencia en 17 países con más de 215 puntos de venta, y ha construido una comunidad online vibrante con más de 20,000 seguidores y 15,000,000 de reproducciones en redes sociales. Vegtus no solo vende calzado, sino que inspira a una revolución sostenible a nivel mundial.

En un mundo que clama por acciones urgentes, las zapatillas y sandalias Vegtus no solo realzan el estilo, sino que también brindan la satisfacción de estar apoyando un futuro más verde. Con Vegtus, cada paso cuenta en la lucha por salvar el planeta.

Vegtus: Walk on the Green Side.

