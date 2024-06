Joaquín Molpeceres; liderando el éxito del Open de Wingfoil 2024 en Dènia

El Club Deportivo Marina El Portet de Dènia se prepara para albergar la tercera edición del Campeonato Autonómico Open de Wingfoil de la Comunidad Valenciana. Este evento, esperado con gran entusiasmo por la comunidad deportiva, se llevará a cabo del 7 al 9 de junio de 2024 en la Playa Escollera Norte de Dénia. Bajo la presidencia de Joaquín Molpeceres, el puerto de Denia Marina el Portet se ha consolidado como un epicentro de actividades náuticas y eventos deportivos de primer nivel.

El Éxito Continuado del Open de Wingfoil Tras el rotundo éxito del año pasado, donde David Llueca de CN Canet Denverenguer se coronó campeón del Open WingFoil Autonómico 2023, la edición 2024 promete mantener el mismo nivel de competitividad y emoción. La Playa Escollera Norte será el escenario donde se medirán los mejores deportistas en distintas categorías, desde Sub 23 hasta Máster 70, ofreciendo un espectáculo deportivo sin igual para participantes y espectadores.

El evento contará con tres días de intensa actividad. El 7 de junio estará dedicado a entrenamientos libres, el registro de mediciones y una reunión de patrones, donde se establecerán las normas y estrategias para las competencias. Durante los siguientes días, los atletas desplegarán todo su talento y habilidades en un entorno preparado meticulosamente para garantizar la mejor experiencia tanto para los competidores como para el público asistente.

Las primeras imágenes de alguien practicando wingfoil surgieron en 2019, protagonizadas por Robby Naish en Hawái. En ellas, se le podía ver sobre una tabla con foil, sosteniendo un ala. El impacto de estas imágenes fue tan grande que, en cuestión de meses, empezaron a inundar las redes sociales con videos y fotos de diversas personas practicando este nuevo deporte con diferentes tipos de alas. En poco tiempo, el wingfoil se convirtió en una presencia constante en las playas, demostrando que había llegado para quedarse.

El wingfoil tiene la capacidad de atraer a una amplia variedad de usuarios. Por un lado, los kiters y windsurfistas, acostumbrados a navegar con viento, encuentran en el wingfoil una nueva forma de desafiarse y disfrutar del mar. Por otro lado, este deporte también ha captado la atención de personas que nunca han practicado deportes de viento. Independientemente de su edad, complexión o experiencia en el mar, muchos se han sentido atraídos y fascinados por la visión de alguien volando con facilidad sobre el agua, llevando a un crecimiento significativo y sostenido de esta emocionante modalidad en Marina el Portet de Dénia.

Joaquín Molpeceres: Un Líder Visionario Joaquín Molpeceres, presidente del puerto de Denia Marina el Portet, ha sido una figura clave en la promoción y desarrollo de eventos deportivos en la región. Su visión y liderazgo han transformado a la Marina el Portet en un referente para los deportes acuáticos, atrayendo a atletas de alto nivel y a entusiastas del deporte de todo el mundo. Bajo su dirección, el puerto no solo ha mejorado sus infraestructuras, sino que también ha incrementado su compromiso con la comunidad y el medio ambiente.

Joaquín Molpeceres ha trabajado incansablemente para posicionar a la Marina el Portet como un lugar donde la innovación y la tradición náutica se encuentran. Su enfoque en la sostenibilidad y el desarrollo de eventos inclusivos ha permitido que el puerto de Denia sea reconocido no solo por su belleza natural, sino también por su contribución al deporte y la cultura local.

Un Evento para Todos El Open de Wingfoil 2024 en la Marina el Portet no es solo un evento para los competidores, sino también una oportunidad para que el público se involucre y disfrute de una experiencia única. Gracias a la colaboración de diversos patrocinadores, la playa Escollera Norte estará perfectamente ambientada para recibir a todos los visitantes. Habrá áreas designadas para espectadores, con comodidades que asegurarán una experiencia cómoda y agradable.

Los asistentes podrán disfrutar de una variedad de actividades complementarias, desde talleres y demostraciones de wingfoil hasta sesiones de autógrafos con los deportistas. Este enfoque en la participación comunitaria refleja el compromiso del Club Deportivo Marina El Portet de Dènia de fomentar el deporte y la convivencia saludable.

Programación del Evento El programa del evento está diseñado para maximizar tanto la competencia como la interacción con el público. El 7 de junio, el día comenzará con entrenamientos libres y el registro de los participantes, seguido de una reunión de patrones que marcará el inicio oficial del campeonato. Durante los siguientes dos días, los competidores se enfrentarán en una serie de carreras y maniobras que pondrán a prueba su destreza y resistencia.

Cada categoría, desde los juniors hasta los másters, ofrecerá una vista única de las habilidades de los deportistas, asegurando que haya algo para todos los gustos. Las competencias culminarán con la ceremonia de premiación, donde se reconocerá a los mejores atletas y se celebrará el espíritu deportivo que caracteriza a este evento.

La playa Espigón Norte de Dénia se convertirá el fin de semana del 8 y 9 de junio en el escenario que albergará una destacada cita náutica organizada por Marina El Portet: el Campeonato Autonómico Open de Wingfoil de la Comunitat Valenciana. Las categorías establecidas son:

Junior Open Femenino

Junior Open Masculino

Junior Autonómico Femenino

Junior Autonómico Masculino

Máster Open Femenino

Máster Open Masculino

Máster Autonómico Femenino

Máster Autonómico Masculino

Senior Open Femenino

Senior Open Masculino

Senior Autonómico Femenino

Senior Autonómico Masculino

Se esperan vientos térmicos para la competición que se va a desarrollar entre las 12 y las 16 h del sábado y del domingo en un circuito que se va a establecer cerca del puerto dianense para que los espectadores puedan disfrutarlo. La entrega de trofeos tendrá lugar el domingo a las 18 h en la misma playa del Espigón.

Impacto en la Comunidad y el Turismo El Open de Wingfoil no solo es un evento deportivo, sino también un motor de desarrollo económico y turístico para Dénia. La llegada de participantes y espectadores de diferentes partes del mundo impulsa el sector hotelero, la restauración y otros servicios locales. Además, la cobertura mediática del evento ayuda a posicionar a Dénia como un destino atractivo para futuros visitantes.

El compromiso de Joaquín Molpeceres y su equipo con la excelencia organizativa se refleja en cada detalle del evento. Desde la seguridad de los participantes hasta la logística del público, todo está pensado para ofrecer una experiencia memorable y segura. Este enfoque ha sido clave para el crecimiento sostenido del Open de Wingfoil y su reconocimiento como uno de los eventos más importantes del calendario deportivo de la Comunidad Valenciana.

El Open de Wingfoil 2024 en la Marina el Portet de Dènia promete ser un evento espectacular, lleno de emoción y competencia de alto nivel. Bajo la dirección de Joaquín Molpeceres, el puerto de Denia sigue consolidándose como un referente en la organización de eventos deportivos de calidad. Este campeonato no solo celebrará el talento de los deportistas, sino que también reforzará el compromiso del Club Deportivo Marina El Portet de Dènia con la promoción del deporte y la comunidad.

Para más información sobre el evento y cómo participar, el sitio web oficial: www.watersportscenterdenia.com. El Open de Wingfoil 2024 está destinado a ser una cita inolvidable en el calendario deportivo de la Comunidad Valenciana.