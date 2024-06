El Grupo Sabio, premiado por su excelencia en Experiencia de Cliente

Sabio Group, compañía especialista en servicios de transformación digital en Experiencia de Cliente (CX), ha sido reconocida como "Enterprise Cloud Partner of the Year - International" por Avaya en su evento anual Avaya Engage, celebrado en Denver, Colorado.

El premio, recogido en el acto por Ioan MacRae, Chief Revenue Officer de Sabio, demuestra la profunda experiencia de Sabio en tecnologías Avaya y su reciente éxito en el apoyo a las organizaciones que están realizando la transición a la nueva Avaya Experience Platform (AXP), entre las que se incluyen destacadas compañías de juegos, servicios financieros y sanidad.

Avaya es uno de los socios estratégicos más antiguos de Sabio, y ambas organizaciones han mantenido una estrecha relación de trabajo durante más de dos décadas.

Ioan MacRae, Chief Revenue Officer de Sabio, afirmó durante el evento: "Este premio es testimonio de la experiencia que poseemos internamente en relación con la cartera de Avaya. Nos sentimos realmente honrados de haber sido reconocidos con este galardón y es un gran reconocimiento al duro trabajo de nuestro equipo, a su dedicación y a su profundo conocimiento de Avaya”.

"Nuestra asociación estratégica ha sido fundamental para ayudar a nuestros clientes a transformar sus experiencias de cliente e impulsar la innovación en el espacio CX. Esperamos seguir trabajando sobre esta base y lograr aún más éxitos en el futuro”, añadió.

Por su parte, Susan Terry, Vicepresidenta Global de Maximización de Cartera de Avaya afirmó que Sabio ha sido “un socio inestimable para Avaya durante décadas, demostrando constantemente sus conocimientos y habilidades en nuestras tecnologías. En ese tiempo, Sabio también ha demostrado un compromiso inquebrantable y ha ofrecido experiencias de cliente excepcionales a nuestros clientes conjuntos".

Además, Alison Hastings, Directora Senior y Líder de Canal para el Reino Unido e Irlanda en Avaya, quiso remarcar “la gran capacidad de Sabio para impulsar la innovación y apoyar a las organizaciones en su transición a Avaya Experience Platform en particular ha sido realmente notable. Estamos, por lo tanto, encantados de reconocerles como nuestro 'Enterprise Cloud Partner of the Year - International', y esperamos continuar nuestra exitosa colaboración muchos años más".

El premio "Enterprise Cloud Partner of the Year - International" llega solo unos días después de la participación de Sabio en la cumbre de socios de Verint en EMEA y la noche de entrega de premios celebrada en Dubrovnik, Croacia. Sabio fue el único socio de Verint que recibió varios premios en la noche, siendo reconocido como "Socio de Soporte del Año" de Verint y obteniendo también el "Premio a la Solución Cloud Innovadora" - junto con Avaya - por su proyecto con Volksbank en los Países Bajos.

Con respecto a esto, Ioan añadió: "estos últimos galardones subrayan nuestra posición como compañía líder especialista en transformación de CX, con un historial probado en la implementación de soluciones innovadoras y resultados comprobables para nuestros clientes. A medida que continuamos fortaleciendo nuestras relaciones con socios clave como Avaya y Verint, nos vamos posicionando para ayudar a las organizaciones a navegar por el siempre cambiante panorama de CX y ofrecer experiencias que importan".