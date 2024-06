El mercado gastronómico de Madrid recibe a New York Crush, una hamburguesería de estilo neoyorkino

En el corazón del barrio madrileño de La Latina, entre las calles vibrantes y la rica historia del mercado de San Miguel, ha abierto sus puertas la hamburguesería New York Crush. Esta nueva propuesta gastronómica busca rendir homenaje a la icónica hamburguesa neoyorquina en una de las zonas más castizas de la capital española.

Nace en La Latina una hamburguesería Ubicada dentro del Understreet Market, un innovador mercado gastronómico que reúne a seis restaurantes de diferentes especialidades, New York Crush se presenta como un oasis para los amantes de las burgers gourmet. Su carta, de un diseño cuidado y atractivo, ofrece una selección de hamburguesas elaboradas con carne de ternera 100% premium, madurada a la perfección para obtener un sabor delicioso y una textura única.

Para quienes buscan opciones alternativas, la hamburguesería tiene previsto incluir en su menú a unas apetitosas hamburguesas veganas, hechas con ingredientes frescos y de máxima calidad.

El flamante local de comidas destaca con un ambiente acogedor y moderno, acompañado de una decoración inspirada en los clásicos diners neoyorquinos. Otra de sus particularidades es la cocina abierta para gran parte de los productos que permite a los comensales presenciar todo el proceso de elaboración, garantizando frescura y superioridad en cada bocado.

De esta manera, New York Crush se suma a la vibrante oferta gastronómica del Understreet Market, y emerge como un destino ideal para las personas que aspiran una experiencia culinaria única y diversa en el corazón de Madrid.

Explorando más allá de las hamburguesa New York Crush no solo destaca por sus deliciosas hamburguesas, sino que también ofrece una selección de entrantes, ensaladas y postres que completan una magnífica experiencia gastronómica. Su carta de bebidas abarca una amplia variedad de cervezas artesanales, vinos y refrescos, perfectos para acompañar cualquier plato.

Esta hamburguesería constituye una nueva referencia para los amantes de las burgers gourmet en Madrid, al desplegar una propuesta diferencial que combina calidad premium, fusión de sabores y e instalaciones acogedoras.

¿Dónde encontrarla? New York Crush se encuentra dentro del Understreet Market, en Calle del Nuncio 19, 28005 Madrid