Knowee User PRO - El nuevo plan de Knowee diseñado para profesionales

En el mundo actual, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la sostenibilidad es una prioridad, Knowee presenta su nuevo plan User PRO, diseñado para transformar la manera en que los profesionales gestionan y comparten su información de contacto. Esta innovadora herramienta no solo moderniza el concepto de la tarjeta de visita, sino que también ofrece una solución práctica y ecológica.

Características Destacadas del Plan User PRO

Múltiples Tarjetas Digitales: El plan User PRO permite a los usuarios crear hasta tres tarjetas digitales diferentes, ya sean personales o profesionales. Esta funcionalidad es ideal para aquellos que desean compartir diferentes tipos de información según el contexto.

Integración con Wallets: Las tarjetas digitales pueden ser añadidas a los Wallets de Apple y Google, facilitando el acceso y la gestión de las tarjetas en cualquier momento y lugar. Esta característica asegura que siempre tengas tu tarjeta de visita a mano, sin necesidad de llevar tarjetas físicas.

Contenido de Marketing Multimedia: La tarjeta de visita digital de Knowee se convierte en una potente herramienta de comunicación. Los usuarios pueden compartir sus últimas novedades a través de videos, enlaces y otros contenidos multimedia, brindando una experiencia interactiva y enriquecedora a sus contactos.

Tarjetero Digital: El plan incluye un tarjetero digital que permite escanear y almacenar tarjetas de visita físicas de manera organizada en un entorno online. Además, los usuarios pueden buscar por cualquier campo y exportar contactos cuando sea necesario, optimizando la gestión de su red de contactos.

Integración con Firmas de Correo Electrónico: Para asegurar una presencia profesional en cada correo enviado, la tarjeta digital puede ser incluida en la firma de correo, siendo compatible con Outlook, Gmail y otros gestores de correo electrónico.

Una Solución Sostenible para el Profesional Moderno

El plan User PRO no solo ofrece herramientas avanzadas para el networking, sino que también promueve la sostenibilidad al eliminar la necesidad de imprimir tarjetas de papel. Esta característica no solo reduce el impacto ambiental, sino que también simplifica la actualización y distribución de la información de contacto.

Knowee, con su nuevo plan User PRO, se posiciona a la vanguardia de la innovación en el networking profesional. Al combinar tecnología de vanguardia con prácticas sostenibles, ofrece a los profesionales una herramienta versátil, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Es hora de dejar atrás las tarjetas de papel y dar la bienvenida a una nueva era de networking digital.