NEURON Rehabilitación apuesta por el Marketing Digital

Entrevista a Iñaki Osuna, director general Neuron Rehabilitación.

¿Qué es Neuron?

Neuron es una red de clínicas de rehabilitación intensiva para pacientes con daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas y lesiones medulares. Con la ayuda de las últimas tecnologías y la robótica, terapeutas y profesionales de la salud trabajan para conseguir el máximo potencial de recuperación de la salud física, cognitiva, emocional y social de los pacientes.

Cuenta con tres clínicas de rehabilitación en Madrid, dos de ámbito ambulatorio, ‘Neuron Nuevos Ministerios’ y ‘Neuron Madrid Río’, y ‘Neuron Las Mercedes’ en un formato especial, con ingreso. La rehabilitación intensiva es crucial en todo momento, sobre todo para los pacientes en la fase aguda de la lesión. En esta etapa, hay una ventana terapéutica que facilita la recuperación de los tejidos dañados, lo que mejora el pronóstico del paciente. Es en este momento en el que Neuron dedica sus mayores esfuerzos de divulgación, junto con la implementación de nuestra metodología.

¨Dirijo esta compañía con una clara misión, hacer accesible nuestros servicios para una población que necesita recuperar su estima y su proyecto de vida, y la neurorrehabilitación contribuye sobremanera a ello. No tengo ninguna duda.¨

¿Cuáles son los principales objetivos que Neuron espera lograr a través de sus esfuerzos de marketing digital?

Además de contar con especialistas médicos que avalan nuestro método de trabajo y los propios pacientes que son nuestros mejores embajadores, considero que el marketing digital nos permite alcanzar a nuestro público objetivo sin límites, dándoles a conocer los servicios de neurorrehabilitación y todo lo que conseguimos, con el esfuerzo y la implicación del equipo y los pacientes. Juntamente con ello, desde las redes sociales insistimos en mensajes claros, haciendo pedagogía si me permitís, de lo importante que es ponerse en manos expertas para iniciar una rehabilitación temprana e integral, tras sufrir un ictus.

¿Cómo puede el marketing digital ayudar a Neuron en comparación con métodos tradicionales de marketing para promover sus servicios de rehabilitación neuronal?

El cliente o paciente tipo de un recurso como Neuron busca una solución al desafío que le ha planteado la vida, y sabe que no puede demorar una respuesta. Sin entrar en juzgar el papel de internet, y los innumerables foros disponibles, como fuentes de información en temas de salud, lo que hacemos todos es coger el móvil y buscar respuestas. Por ello, tenemos claro que tenemos que estar donde haya una necesidad por cubrir, atendiendo la demanda y las expectativas de un público tan peculiar como el afectado por una enfermedad neurológica, que está perdido y tremendamente preocupado. Ya sea en paciente, familiar o amigo.

El interés de familias de fuera de nuestras fronteras va en aumento y el marketing digital nos ayuda a presentarnos como referencia de calidad para iniciar la rehabilitación con nosotros.

¿Qué desafíos supone implementar estrategias de marketing digital en el contexto de una clínica de rehabilitación neuronal?

Creo que la especialización es la clave del éxito de cualquier empresa. No podemos quedarnos en contratar a terapeutas de primer nivel sin tener a profesionales de otras áreas que los complementen y los pongan en valor. El marketing digital también requiere grandes expertos en los suyo.

La complejidad de las plataformas actuales nos ha llevado a ponernos en manos de expertos con la estrategia de Paid Media, en este caso nuestra agencia Celon Media, con la cual estamos muy contentos, porque han sabido entender nuestra necesidad y la complejidad del usuario que atendemos, con unos resultados muy buenos, y que el equipo de ventas también reconoce.

¿Utilizan las plataformas de redes sociales en su estrategia de marketing digital para interactuar con pacientes actuales y potenciales?

Así es, nos gusta presumir de servicio diferencial, tanto a nivel humano como técnico hemos conseguido poner a disposición del usuario lo mejor que tenemos, que ha sido fruto de años de trabajo con grandes resultados, y a las reseñas que de manera pública nos han manifestado a través de Google My Business, me remito. Estoy orgulloso de la misión que se encomendó, y sobre todo de tener un equipo de marketing, que lo cuenta y transmite con esa humanidad que requiere nuestra actividad.

Tenemos una relación cercana y una interacción constante, transparente y ágil con seguidores, profesionales, pacientes que son generadores de contenido en su patología, estudiantes, formando todos ellos, una comunidad de intercambio de conocimiento y experiencias, que nos conoce cada vez más y mejor.

Los terapeutas, de disciplinas como la fisioterapia, logopedia y neuropsicología, además de la neurología trabajan de manera coordinada, para conseguir los mejores resultados con gran dedicación y las redes sociales nos permiten también, reconocer la importancia de los buenos profesionales.

¿Cuáles son los principales cambios en comunicación en el marketing digital respecto a los medios tradicionales?

Las personas que acuden a servicios de neurorrehabilitación suelen recibir recomendaciones de profesionales en neurología, medicina rehabilitadora e incluso trabajo social, quienes conocen la calidad de nuestro servicio. Por lo tanto, además de contar con una orientación previa, estas personas muestran mucha inquietud e interés en buscar y encontrar los tratamientos más efectivos para recuperar la esperanza y las habilidades perdidas.

No queremos vender falsas promesas que luego no se puedan materializar, pero tenemos experiencia para decir que la rehabilitación tiene sentido, además de evidencia.

Los cambios son notables, y para sacar pecho, nos servimos del marketing digital, de todas sus estrategias para promocionar nuestra marca y como os comentaba, sobre todo, con los resultados en la salud de las personas que nos eligen y que tienen una condición de discapacidad, derivada de un ictus, una enfermedad de parkinson o esclerosis múltiple, entre otras.