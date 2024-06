Cuenca Destination; donde el inglés y la diversión se encuentran en un hotel de Lujo

En el corazón de un paraje natural se encuentra Cuenca Destination Summer Camp, un campamento que promete transformar el verano de un hijo en una experiencia verdaderamente inolvidable.

Dirigido por Sayda Cortez, directora del English Tutorial Center, academia líder en la ciudad de Cuenca, dirige este novedoso campamento ubicado en el lujoso Hotel Cueva del Fraile combina diversión y aprendizaje en un solo lugar. Aquí, los campistas tienen la oportunidad de vivir la experiencia del Summer English Language Program en Cuenca, con actividades deportivas y de multiaventura que fomentan tanto el desarrollo físico como el crecimiento personal. Se puede conocer más en la web.

Hay que imaginar un verano donde un hijo no solo se divierte, sino que también mejora su dominio del inglés de manera significativa. En Cuenca Destination Summer Camp, la fórmula es simple: inglés más diversión es igual a verano perfecto. Este programa está diseñado para jóvenes de 8 a 16 años, ofreciendo un entorno ideal donde la naturaleza, los deportes, las actividades acuáticas, los talleres creativos, las excursiones culturales y las amistades se entrelazan para crear una experiencia única.

El Hotel Cueva del Fraile proporciona el escenario perfecto para este campamento. Con habitaciones equipadas con aire acondicionado y camas cómodas (no literas), canchas de tenis y una piscina para disfrutar, cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para asegurar el máximo confort y disfrute de los participantes. Este ambiente de primera categoría es el lugar donde la diversión y el aprendizaje se dan la mano, creando el entorno ideal para el crecimiento y el desarrollo de los hijos.

La inmersión total en inglés es uno de los pilares fundamentales del programa. Los participantes estarán guiados por monitores nativos y bilingües, expertos en crear un ambiente de aprendizaje efectivo y divertido. A través de proyectos, talleres, deportes, excursiones inolvidables y juegos únicos, los jóvenes vivirán una experiencia completa en el idioma, desarrollando habilidades lingüísticas de manera natural y efectiva.

La metodología del English Tutorial Center asegura que cada campamento esté coordinado por profesionales altamente cualificados, garantizando una educación de calidad y una experiencia enriquecedora.

Además, se ofrece un descuento especial para aquellos que reserven temprano y precios reducidos para hermanos y grupos grandes de amigos. Estas facilidades hacen que sea aún más accesible proporcionar a un hijo un verano lleno de aventuras, aprendizaje y recuerdos inolvidables.

Al elegir Cuenca Destination Summer Camp, se está invirtiendo en el futuro de un hijo. Este campamento no solo mejorará su nivel de inglés, sino que también les brindará habilidades sociales, independencia y confianza que les serán útiles a lo largo de su vida. La combinación de un entorno natural excepcional, actividades emocionantes y una inmersión lingüística total convierte a este campamento en una oportunidad única para el desarrollo integral de un hijo.

No hay que dejar pasar la oportunidad de ofrecerle a un hijo un verano que recordará para siempre. Cuenca Destination Summer Camp es más que un campamento, es una inversión en su futuro y en su felicidad. Con ellos, la experiencia del verano se convierte en una aventura educativa y emocionante, donde cada día trae nuevas oportunidades para aprender, crecer y divertirse. Se puede hacer que este verano sea especial, se anima a inscribirlo en Cuenca Destination Summer Camp y observar cómo florece en un entorno diseñado para su éxito y bienestar.