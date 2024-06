Lienzo lleva su cocina a Polonia representando a Valencia y se posiciona en los Top 100 Sommeliers

La chef María José Martínez viajará el próximo 5 de junio a Varsovia para promocionar la gastronomía valenciana con motivo del Día Mundial de la Tapa, organizada en colaboración entre CONHOSTUR y Turisme Comunitat Valenciana. En la acción participarán la chef María José Martínez del restaurante Lienzo* de Valencia, Miguel Barrera (Cal Paradís*) y Cristina Figueira (restaurante El Xato*). Será un encuentro entre Valencia y Varsovia que llega en un buen momento para la capital de Polonia, después de ser la ciudad elegida como el mejor destino europeo del año 2023 por Asd, la famosa votación de European Best Destinations, organización creada en 2009 para fomentar el desarrollo cultural y el turismo en las ciudades y regiones europeas, y que en esta edición del concurso batió todos los récords con más de 686.000 votos en total de 178 países.

La gastronomía polaca, según el ranking de World Culinary Awards, se encuentra entre los 20 mejores destinos foodie del mundo.

Unos días antes y en su país, el próximo día 3 de junio, la chef del restaurante Lienzo participará también en `MIRADAS´, evento organizado por la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, donde se tratarán los `Desafios y oportunidades en la hostelería´. Tendrá lugar de 16:00 a 20:00 h en CaixaForum València, allí la chef María José Martínez formará parte a las 16:50 h de la mesa debate `Hostelería Sostenible´ junto a otros destacados cocineros.

En estos días los medios de comunicación de todo el país se han hecho eco de la noticia de la presentación de la próxima celebración del ya famoso Festival Tío Pepe, que tuvo lugar en la Real Venta de Antequera de Sevilla, y donde González Byass descubrió su programa de música, gastronomía y experiencias que tendrá lugar este verano en la reconocida bodega de Jerez donde el restaurante Lienzo estará presente.

En esta nueva edición del verano de 2024 el festival lleva lo mejor de la gastronomía nacional a Jerez con las Cenas de las Estrellas. El ciclo culinario, que tendrá lugar en las bodegas de González Byass, será una nueva experiencia sensorial inolvidable que contará con la participación de destacados chefs, el 22 de julio, María José Martínez del restaurante LIENZO, con una Estrella Michelin en Valencia, abrirá el ciclo en la Bodega González Byass. María José, reconocida como la chef más sostenible de España 2024, ofrecerá en este excepcional espacio gastronómico una cocina mediterránea de autora, basada en productos locales y de temporada. Sus platos, que exaltan los sabores valencianos y mediterráneos con una presentación creativa, son conocidos por el uso de productos sostenibles, ecológicos y de territorio en sus creaciones, donde no falta la miel y sus derivados que son esenciales en su cocina, ofreciendo así una experiencia culinaria que combina sostenibilidad y productos saludables y de alta calidad.

El mes de mayo terminaba con otro gran reconocimiento para Juan José Soria, director de sala y sommelier del Restaurante Lienzo que se alzó con una de las posiciones más codiciadas del reconocido TOP 100 SOMMELIERS 2024 España. Los Top 100 Sommeliers es la lista definitiva de profesionales del vino con talento en el sector hostelero. En una gala entrañable que tuvo lugar en el Four Seasons Madrid*****GL, con un panel de jurado excepcional formado por Agustín Trapero, Valeria Gamper, Pedro Ballesteros MW, Almudena Alberca MW y Andreas Kubach MW, el sumiller de Lienzo recibió el diploma que le sitúa en la posición 24 de los mejores 100 sommeliers de España. La exigente clasificación mide la experiencia y veteranía con entrevistas personales a los candidatos, estudia y valora la responsabilidad actual y experiencia en la gestión, revisa los logros de calificaciones profesionales en relación a las habilidades de cata, conocimiento y servicio del vino, y tiene en cuenta la participación en competiciones de sumilleres y la obtención de premios en la carta de vinos.