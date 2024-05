OposTime ofrece una comunidad para aprovechar las oposiciones en la Administración Local, de la mano de Mel Escribano

En España, las oposiciones constituyen una excelente oportunidad laboral en diversas áreas profesionales. Numerosos opositores se apuntan a las convocatorias de organismos de la Administración General del Estado. Sin embargo, también existen los procesos de estabilización en administraciones locales, los cuales abren un amplio camino para muchos aspirantes.

Así lo destaca Mel Escribano, una mentora y formadora de opositores que busca visibilizar las oportunidades que ofrecen, en todas sus variantes, las oposiciones en la Administración Local. Para ello, ha creado una comunidad enfocada en la preparación para estos procesos, por medio de OposTime, su plataforma de entrenamiento para oposiciones con diferentes procesos selectivos: sin examen (sólo concurso), sólo examen teórico de temario (sólo oposición) o mixtas (concurso-oposición).

Las oportunidades que representan las oposiciones en la Administración Local Las oposiciones en la Administración Local representan diversas alternativas accesibles y versátiles, muchas de las cuales no reciben suficiente difusión. Varias de estas vacantes se asignan mediante procesos de estabilización dirigidos hacia cargos de auxiliar administrativo (C2) u administrativo (C1). Esta modalidad, en su momento, surgió para llenar plazas provisionales en casos de emergencia, lo que usualmente derivaba en inestabilidad laboral y condiciones de trabajo deficientes.

Por este motivo, muchos opositores piensan en las estabilizaciones como convocatorias únicamente para puestos interinos, es decir que sólo es para ya funcionarios. Sin embargo, a partir de 2021, estos procesos funcionan bajo un régimen que garantiza la estabilización del empleado público. Además, en ellos puede participar prácticamente cualquier aspirante, ya que son de turno libre, y no hace falta tener experiencia ni puntos previos para ello, sólo cumplir los requisitos de acceso, entre ellos tener más de 16 años cumplidos y la ESO o titulación anterior equivalente.

Estos procesos de estabilización emplean el formato convencional de las oposiciones, pero son llamadas oposiciones light, por ser más fáciles. Existen numerosas convocatorias en la Administración Local, una excelente oportunidad que pasan desapercibidas para muchos opositores. En caso de ser únicamente concursos, el proceso es similar a una entrevista de trabajo en las entidades públicas. En el otro escenario, de solamente oposición, se valora únicamente el examen, una alternativa preferida por muchos aspirantes sin experiencia laboral previa. Aunque muchos prefieren esta opción, porque desconocen que pueden acreditar su experiencia en el ámbito privado. Esto configura un amplio espectro de opciones flexibles, versátiles y accesibles para todo tipo de opositores. No sólo en Administración General del Estado hay oposiciones de fase sólo oposición.

Una comunidad creada para impulsar el éxito de los opositores Si bien las oposiciones en la Administración Local abren múltiples oportunidades, el principal problema es el desconocimiento que prolifera alrededor de estos procesos y sus modalidades. Ante esta situación, Mel Escribano ha desarrollado una comunidad especialmente enfocada en los opositores, cuyo objetivo es generar consciencia sobre todas estas posibilidades y, de este modo, expandir al máximo el horizonte de sus postulaciones para entrar a trabajar en la Administración Pública en el menor tiempo posible. Mel ha aprobado más de 20 oposiciones en 4 años y estudiando menos de 2 horas al día, y tiene una larga trayectoria profesional en el sector público de más de 10 años. Ahora desea ayudar a personas que quieran ser funcionarios y conseguir un empleo en la Administración Pública en el menor tiempo posible, haciendo ver que otra forma de opositar es posible.

Esta comunidad online forma parte de su plataforma digital de formación para oposiciones, OposTime. En este espacio virtual, los participantes podrán acceder a información completa y detallada sobre cada oposición a nivel estatal, autonómico y local, así como las convocatorias de los procesos de estabilización y todos sus detalles.

También se puede acceder a un amplio conjunto de material de preparación para estos procesos, el cual incluye guías para opositar, exámenes de simulación e incluso un temario común resumen con menos de 150 páginas con los que ya se puede aprobar sin necesidad de estudiar miles de páginas de la ley y con el que poder presentarse a muchos exámenes a la vez. De este modo, se busca ayudar a cada opositor a expandir y potenciar al máximo sus posibilidades de éxito.