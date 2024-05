Havila Voyages, innovación y sostenibilidad en la Costa Noruega

Havila Voyages ha consolidado su posición como líder en la industria de cruceros sostenibles, ofreciendo una manera única y responsable de explorar la escénica costa de Noruega. Los barcos híbridos de Havila Voyages funcionan con las baterías más grandes del mundo, lo que significa que pueden navegar a través de los fiordos con emisiones reducidas. Además, recientemente, la compañía ha sido galardonada con un premio de sostenibilidad, reafirmando su compromiso con el medio ambiente y la innovación tecnológica.

Premio por la Sostenibilidad

Havila Voyages ganó el premio "Sostenibilidad" en los "Fair Play Awards" de la Cruise Initiative en Hamburgo, por su cooperación y transparencia, reconociendo sus esfuerzos por reducir el impacto ambiental de sus operaciones.Los barcos de Havila están equipados con grandes paquetes de baterías que permiten navegar sin emisiones hasta por cuatro horas. Además, utilizan gas natural licuado (GNL), lo que reduce significativamente las emisiones de CO2 y NOx. Su objetivo es operar de manera climáticamente neutral para 2028 y lograr cero emisiones para 2030.

Este reconocimiento es un fuerte indicador de la dirección hacia la que se dirige la industria de cruceros, con una creciente demanda de prácticas más ecológicas. Havila Voyages está a la vanguardia de esta transformación, estableciendo nuevos estándares para el transporte marítimo sostenible.

Innovación Tecnológica

Los barcos de Havila no solo son los más nuevos en la ruta costera noruega, sino también los más avanzados tecnológicamente. Los interiores de los barcos reflejan la belleza natural del paisaje noruego, con decoraciones inspiradas en el mar, el cielo, las montañas y los glaciares. Los camarotes espaciosos y las áreas públicas están diseñadas para la comodidad, incluyendo áreas de descanso acogedoras y vistas panorámicas con jacuzzis al aire libre.

La sostenibilidad no solo está presente en la propulsión de los barcos, sino también en cada aspecto del viaje. La oferta culinaria de Havila es un punto destacado, enfatizando ingredientes locales y de temporada, preparados por chefs expertos que reflejan las tradiciones culinarias de Noruega. Los pasajeros, además, pueden descubrir cada destino, ya que los barcos fondean tanto de día como de noche, permitiendo explorar tanto las ciudades más grandes como los puertos más pequeños.

La experiencia a bordo refleja una integración profunda con la naturaleza y la cultura local, ofreciendo excursiones que permiten a los pasajeros involucrarse de cerca con el entorno natural y la herencia cultural de Noruega. Estas actividades incluyen tours por la ciudad, paseos en trineo con huskies y montar a caballo.

Havila Pollux

Además, este mes, el barco de crucero Havila Pollux fue nombrado en Bryggen, Bergen, con Erna Solberg, ex primera ministra de Noruega, como madrina. Bent Martini, CEO de Havila Voyages, destacó la importancia del evento y el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Su meta de cero emisiones, a través de tecnología avanzada y prácticas sostenibles en sus barcos ha hecho que Solberg felicitara a Havila Voyages por su liderazgo y compromiso con el medio ambiente.

Salidas recomendadas

Las salidas recomendadas para Havila Voyages son desde Noruega hacia el sur, desde Kirkenes a Bergen, durante 5 noches y con 33 puertos de escala, durante todo el año a partir de 1.069€ por persona; Noruega hacia el norte, desde Bergen a Kirkenes, durante 6 noches y con 33 puertos de escala, durante todo el año desde 1.440€ por persona; y finalmente, la costa noruega al completo, desde/hasta Bergen, durante 10 o 11 noches y también con 33 puertos de escala, por todo el año a partir de 1.951€ por persona.

Conclusión

Havila Voyages proporciona una forma cómoda y sostenible de experimentar los impresionantes paisajes y la rica herencia cultural de la costa noruega. Con una flota de modernos barcos diseñados pensando en la sostenibilidad, la compañía sigue liderando el camino en la industria de cruceros, ofreciendo a los pasajeros una experiencia única y responsable con el medio ambiente.