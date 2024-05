Las tiendas de colchones dormitorum cumplen 2 años en Madrid

La popular cadena de tiendas de colchones conmemora dos años de éxito en la capital española, consolidando su presencia y ampliando su alcance

dormitorum, la reconocida cadena de tiendas especializadas en colchones y productos para el descanso, celebra su segundo aniversario en Madrid. Desde su llegada, la marca ha experimentado un crecimiento significativo, ganándose la confianza de los madrileños y ampliando su red de tiendas en la capital. Este hito reafirma el compromiso de dormitorum de ofrecer productos de calidad y un servicio excepcional a sus clientes.

“Estos dos años en Madrid han sido un viaje increíble para nosotros. Hemos trabajado arduamente para ganarnos la confianza de nuestros clientes y proporcionarles el mejor descanso posible,” afirma Edgar Ares, Head of Marketing de dormitorum. “Estamos emocionados de continuar creciendo y expandiendo nuestra presencia en la capital.”

Expansión y éxito en Madrid Desde su apertura en Madrid, dormitorum ha inaugurado varias tiendas de colchones en ubicaciones estratégicas de Madrid, facilitando el acceso a sus productos para una mayor cantidad de personas. La primera tienda en Fuencarral marcó el comienzo de una serie de aperturas exitosas que incluyen puntos en Carabanchel, Usera y la Calle de Alcalá. Estas tiendas no solo ofrecen una amplia gama de colchones y productos para el descanso, sino que también cuentan con un equipo de expertos dispuestos a asesorar a los clientes en su elección.

Calidad y satisfacción del cliente Una de las claves del éxito de dormitorum en Madrid ha sido su enfoque en la calidad y la satisfacción del cliente. La marca ha introducido innovaciones como la prueba de 100 noches, que permite a los clientes asegurarse de que su colchón es el adecuado. Además, los productos de dormitorum, como el popular colchón Colossus, combinan materiales de alta calidad con precios asequibles, haciendo que el buen descanso sea accesible para todos.

Celebración del aniversario Para celebrar este segundo aniversario, dormitorum ha preparado una serie de promociones y descuentos especiales tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online. Los clientes podrán disfrutar de ofertas exclusivas en una variedad de productos, desde colchones hasta accesorios para el descanso. Esta iniciativa no solo busca agradecer a los clientes por su apoyo, sino también atraer a nuevos compradores que aún no han experimentado la calidad de dormitorum.

Tiendas físicas de dormitorum en Madrid dormitorum cuenta actualmente con casi una veintena de colchonerías en Madrid capital, donde los clientes pueden experimentar de primera mano la calidad de sus productos. Algunas de las ubicaciones más destacadas incluyen:

Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Las Rozas, Leganés, Alcalá de Henares, Hortaleza, Usera

Madrid Río, Prosperidad, Alcorcón, Alcobendas, Carabanchel, Las Rozas, Calle Alcalá y

Chamartín.

Estas tiendas ofrecen un ambiente cómodo y personal donde los compradores pueden recibir asesoramiento de expertos y probar los colchones antes de tomar una decisión de compra.

Mirando hacia el futuro El segundo aniversario de dormitorum en la Comunidad de Madrid no solo es una celebración de su éxito, sino también una mirada hacia el futuro. La marca planea continuar su expansión, abriendo nuevas tiendas cerca de los usuarios y mejorando su plataforma online para ofrecer una experiencia de compra aún mejor. Además, dormitorum seguirá innovando en sus productos, asegurándose de que cada cliente pueda disfrutar del mejor descanso posible.

En conclusión, la celebración del segundo aniversario de dormitorum en Madrid es un testimonio del compromiso de la marca con la calidad, la satisfacción del cliente y la innovación constante. Con su creciente presencia en la capital y su enfoque en ofrecer productos excepcionales a precios accesibles, dormitorum está preparado para continuar su éxito y seguir siendo una referencia en el mercado de colchones y productos para el descanso.