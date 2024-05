NICE, socio destacado de Transformación Digital de América Latina 2024 de los Global Banking & Finance Review Awards

El premio también reconoce el liderazgo digital de NICE en el apoyo a los centros de contacto y sus agentes en América del Norte, Asia Pacífico y Europa.

Hoboken, Nueva Jersey, mayo de 2024 – Global Banking & Finance Review, una plataforma de medios financieros con más de tres millones de lectores en todo el mundo, nombró a NICE “Mejor socio de transformación digital” en cuatro regiones geográficas clave: América Latina, América del Norte, Asia-Pacífico y Europa. El premio destacó la fortaleza y el liderazgo de NICE en la “Global Banking & Finance Review” de 2024. Esta es la segunda victoria consecutiva de la compañía en esta categoría.

“NICE ha invertido mucho en innovación para ofrecer la mejor transformación digital a los clientes de América Latina. Nuestras soluciones de Experiencia de Cliente basadas en Inteligencia Artificial llevan a las empresas de la región a otro nivel de excelencia en atención al cliente y estructura de trabajo de los agentes. Este premio nos deja muy satisfechos y con la determinación de lograr aún más”, afirma Luiz Camargo, vicepresidente del NICE para CALA.

El enfoque de transformación digital de NICE para potenciar los Centros de Contacto y sus agentes integra sistemas digitales habilitados para IA, plataformas de experiencia del cliente, aplicaciones e infraestructura para un recorrido del cliente digital más cohesivo y personal.

Las estrategias de NICE incluyen la solución Enlighten AI para soluciones CX. Esta tecnología innovadora incluye herramientas y aplicaciones que brindan una Experiencia de Cliente perfecta y atienden a los clientes en cualquier punto de contacto, en cualquier momento, independientemente de dónde se encuentren en su jornada.

NICE adopta un enfoque integral que aborda puntos de entrada digitales, orquestación de jornadas, autoservicio inteligente, agentes capacitados y un conjunto de rendimiento completo, todo integrado con análisis de CX, inteligencia artificial y experiencia en el dominio especialmente diseñada.

“Nuestra estrategia de dar prioridad a lo digital no se trata solo de aplicaciones de inteligencia artificial líderes en la industria y un entorno de nube flexible; el objetivo es capacitar plenamente a los agentes del Centro de Contacto para que brinden mejores experiencias personalizadas a los clientes”, dijo Barry Cooper, Presidente de la división CX de NICE.

“Dotar a los Centros de Contacto y a sus agentes con soluciones avanzadas como Enlighten AI for CX es una de las muchas fortalezas de NICE como socio de transformación digital. La empresa es conocida por su dedicación a la innovación al unificar su excepcional plataforma en la nube, su enfoque de gestión del compromiso de la fuerza laboral y soluciones que transforman el recorrido del cliente. Nuestros jueces siguen impresionados con el desempeño de NICE en transformación digital y aplicaciones de inteligencia artificial”, explica Wanda Rich, editora de Global Banking & Finance Review.

Otro elemento esencial que distingue el éxito de NICE en la transformación digital es su enfoque holístico, unificando su plataforma en la nube como columna vertebral de las herramientas digitales. Las soluciones avanzadas de IA aprovechan todos los datos del ecosistema CX, incluidas las aplicaciones nativas y de terceros. Este marco permite experiencias digitales/de autoservicio, ayuda a los agentes y supervisores y permite una interfaz perfecta con datos no estructurados.

Global Banking & Finance Review® es una plataforma financiera líder establecida en 2010: una potencia mediática con su propio portal en línea y revista impresa y digital, que llega a más de 3 millones de lectores en todo el mundo anualmente. Desde el inicio de los Global Banking & Finance Awards® en 2011, los premios reflejan la innovación, los logros, la estrategia y los cambios progresivos e inspiradores que tienen lugar en la comunidad financiera global. Los premios fueron creados para reconocer a empresas de todos los tamaños que destacan en determinadas áreas de especialización y excelencia en el mundo financiero. Los Banking Awards y Financial Awards son conocidos en toda la comunidad bancaria y financiera mundial como un símbolo de excelencia.