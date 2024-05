¿Cómo guiar a los niños en el uso de la tecnología?, por Eurocolegio Casvi

En la era actual, donde la tecnología permea todos los aspectos de la vida, los padres se encuentran frente a un desafío sin precedentes: guiar a sus hijos en el uso de dispositivos digitales de manera segura y educativa.

En este contexto, la educación digital se ha convertido en un componente esencial del desarrollo integral de los niños, especialmente en cualquier Colegio de Educación Infantil. Entre ellos se encuentra el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi, en Villaviciosa de Odón (Madrid). En él, la innovación educativa se manifiesta ya de manera tangible desde edades tempranas.

Es un hecho que los pequeños exploradores digitales de hoy crecen rodeados de pantallas, aplicaciones y conexiones en línea. Desde temprana edad, interactúan con tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras. Sin embargo, la mera exposición a la tecnología no es suficiente. Es fundamental que los padres, como desde el colegio, desempeñen un papel activo en la formación de habilidades digitales y en la promoción de un uso consciente y beneficioso de estos dispositivos.

La supervisión activa es clave. Los padres deben estar presentes durante las experiencias digitales de sus hijos. No solo para garantizar su seguridad, sino también para aprovechar al máximo las oportunidades educativas que ofrece el mundo digital.

¡Bienvenidos a todos a bordo de esta travesía digital, donde padres e hijos exploran juntos el vasto mar de la tecnología!

La importancia de la educación digital en la infancia La educación digital es crucial en la infancia por varias razones. “Primero porque permite a los niños desarrollar habilidades digitales esenciales como la búsqueda de información, la comunicación y la creación de contenido digital”, cuentan desde el Departamento de TPR (Tecnología, Programación y Robótica) del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi.

Además, dado el avance tecnológico continuo, es vital que los niños aprendan a utilizar recursos TIC adaptados a su edad, lo que favorece su desarrollo psicomotor, cognitivo o emocional. Pablo Martín, su jefe de estudios, enfatiza que “la inclusión de la Robótica y los lenguajes de programación en el currículo educa a los niños para el desarrollo profesional y las competencias tecnológicas”.

Por otro lado, las TIC son herramientas poderosas para que los niños desarrollen la creatividad, la cooperación y los valores sociales. Para Mª Jesús Vargas, profesora de Robótica en E. Infantil en este colegio, “el uso de tecnología conlleva beneficios como el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades sociales y de investigación”.

A todo ello se unen los datos que revelan las estadísticas. Una realidad interesante sobre el acceso a dispositivos digitales en hogares con niños en edad preescolar. Casi la mitad de los niños en España (47%) tienen su primer contacto con dispositivos conectados a Internet antes de los 7 años. Es más, un 39% de los niños posee su primer dispositivo a una edad inferior a 11 años.

Estos datos subrayan, así, la importancia de una educación digital temprana y bien orientada. Una educación que no solo asegure el uso seguro y responsable de la tecnología, sino que también aproveche su potencial para enriquecer el aprendizaje y el desarrollo infantil.

El rol de los padres en la era digital: Guía y supervisión en el uso de la tecnología El rol de los padres en la educación digital de sus hijos es más crucial que nunca. La supervisión parental no solo es una necesidad, sino una responsabilidad que puede marcar la diferencia en cómo los niños interactúan con el mundo digital.

Los padres son los primeros y más influyentes educadores en la vida de un niño. Primero para proteger a sus hijos. “Los padres deben asegurarse de que sus hijos estén seguros en línea, protegiéndolos de contenidos inapropiados y peligros potenciales como el ciberacoso”, aconsejan desde Eurocolegio Casvi en Villaviciosa de Odón (Madrid).

También es fundamental enseñar a los niños a usar la tecnología de manera responsable, incluyendo el respeto por la privacidad propia y ajena. Y es que, “La tecnología puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje si se utiliza correctamente. Los padres pueden ayudar a sus hijos a utilizar dispositivos digitales de manera que complementen su educación”.

En un mundo donde la información personal puede ser tan valiosa como el dinero, enseñar a los niños a protegerse en línea es tan importante como enseñarles a cruzar la calle con seguridad. Debe comenzar tan pronto como los niños empiecen a interactuar con dispositivos digitales.

Los padres y educadores deben, desde edades tempranas, explicar a los niños los riesgos de compartir información personal, como su nombre, dirección o detalles escolares. Enseñarles a cuestionar la información que encuentran en línea y a no aceptar solicitudes de amistad o mensajes de desconocidos e inculcar la importancia de mantener la privacidad y ser discretos al publicar fotos o comentarios en las redes sociales.

Estrategias para una participación activa de los padres Para ser efectivos en su rol, los padres pueden adoptar varias estrategias que fomenten esa participación activa en la vida digital de sus hijos. En primer lugar, “establecer reglas claras sobre el uso de dispositivos digitales, incluyendo horarios y tipos de contenido permitidos. Y dado que los niños aprenden observando, los padres deben ser modelos a seguir en el uso ético y responsable de la tecnología”, añade el profesorado de TPR del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi.

Existen numerosas aplicaciones y configuraciones que permiten a los padres monitorear y controlar el uso de dispositivos por parte de sus hijos. Pero no solo eso, mantener una comunicación abierta y honesta sobre los riesgos y beneficios de la tecnología puede ayudar a los niños a sentirse cómodos compartiendo sus experiencias en línea. Y, por supuesto, participar en juegos, proyectos y actividades en línea con los hijos puede fortalecer la relación y proporcionar oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje mutuo.

“Al adoptar estas estrategias, los padres no solo estarán protegiendo a sus hijos, sino también empoderándolos para que se conviertan en ciudadanos digitales informados y responsables”.

El caso de Eurocolegio Casvi: Educación digital desde edades tempranas Gracias a la tecnología, en el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi cumplen el que es uno de sus principales objetivos. Este es, aumentar las vocaciones STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). También, lograr el desarrollo profesional de sus alumnos e impulsar su competencia tecnológica desde los primeros años hasta su previa incorporación al mundo laboral. Y lo hacen basándose en la Robótica y en los lenguajes de programación más punteros y utilizados en el mundo laboral real, que han introducido de forma pionera en su currículo educativo.

De hecho, desde Primer Ciclo de E. Infantil los alumnos de este colegio se inician en el uso de tabletas. Aprenden a navegar por el sistema operativo y a utilizar herramientas como YouTube a través de apps educativas.

A partir de 4 años, ya cuentan con una asignatura como es TPR (Tecnología Programación y Robótica) que se centra en desarrollar el juego cooperativo. También el pensamiento creativo, la capacidad de atención y concentración, la curiosidad, confianza y orientación espacial y temporal. Y por supuesto, habilidades del lenguaje y comunicación. Todo ello, de una forma transdisciplinar.

En conclusión, la educación digital es una travesía compartida entre padres, profesores y alumnos. Por eso, se invita a los padres a ser parte activa del viaje digital de sus hijos, guiándolos hacia un futuro seguro y prometedor en el vasto mar de la tecnología.