Fermin Fleites, el poder primordial del dibujo

Un legado grabado en el tiempo.

El impulso humano de dibujar se manifiesta desde los albores de la existencia. Se puede imaginar a un individuo prehistórico, armado con nada más que un trozo de carbón, dejando su huella en la pared de una roca. Este acto aparentemente simple –el acto de dibujar– representa un salto trascendental en la expresión humana. Es un acto simbólico de comunicación, una forma de capturar y compartir pensamientos, deseos y narrativas. Estos primeros dibujos no eran meras ilustraciones; eran portales a las vidas, los sistemas de creencias y las experiencias de nuestros antepasados. Imaginemos todos estos preceptos aterrizados en el Arte contemporáneo confiriendo una nueva significación en la era de la comunicación y la Inteligencia Artificial.

La piedra angular de la práctica artística: el dibujo como base en la visión de Fleites Dentro del ámbito de las artes visuales, el dibujo tiene una importancia incomparable y en la obra de Fleites no es la excepción, sirve como piedra angular del lenguaje artístico, una habilidad fundamental que yace dormida en el corazón de toda obra de arte visual. El acto de dibujar fomenta la observación, la conciencia espacial, la coordinación ojo-mano y la capacidad de traducir ideas en forma visual. Dominar el dibujo proporciona a los artistas las herramientas necesarias para sobresalir en pintura, escultura, grabado y otras actividades creativas.

Fermin Fleites, y el dibujo contemporáneo Lejos de ser una reliquia del pasado, el dibujo sigue siendo una fuerza vibrante y dinámica en el arte contemporáneo. Fleites continúa explorando el potencial expresivo del dibujo figurativo, utilizándolo para abordar temas complejos, experimentando con la forma y desafiando las convenciones artísticas. Desde su óptica, el dibujo es un impulso elemental a través del cual abordar cualquier inquietud artística en su aspecto más visceral. Una poderosa herramienta para la narración visual, la exploración artística y la búsqueda continua de la expresión humana.

Fermin Fleites desde un impulso primordial hasta el escenario del Arte Contemporáneo La obra plástica de Fleites se encuentra en algunas de las principales colecciones de Dibujo Contemporáneo en la actualidad. La Colección del Centro para estudios Cubanos en la Ciudad de Nueva York, la colección de la Galería Praxis internacional y el Museo de Arte Moderno de New York son una muestra de como el Dibujo ha escalado desde ese primer impulso primordial hasta la escena del Arte Contemporáneo.