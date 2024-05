ElPerito.com explica los detalles sobre el peritaje de vehículos en Cali

El mercado de vehículos de segunda mano ofrece al público distintas oportunidades. Principalmente, estos coches resultan más económicos que un modelo nuevo. Ahora bien, antes de concretar una operación, es conveniente saber en qué estado se encuentra.

Para ello, es posible recurrir a los servicios de elperito.com, una empresa especializada en peritaje Cali. De esta manera, un especialista realiza una inspección tanto mecánica como documental. A su vez, el estado del vehículo se resume en un informe que permite tomar decisiones concluyentes. En particular, los profesionales que trabajan para esta compañía cuentan con amplia experiencia y revisan hasta 240 aspectos de cada vehículo.

¿Cómo es el proceso para peritar un vehículo? Elperito.com ofrece un proceso rápido y sencillo para que sus clientes puedan contar con información valiosa sobre sus vehículos cuanto antes. En primer lugar, es necesario realizar una llamada telefónica o un contacto vía WhatsApp para comprobar disponibilidad horaria. Una vez efectuada la reserva, el equipo de esta empresa estará listo para recibir al cliente.

Todos los trabajos se realizan con un total de 3 peritos. Dos de ellos operan de manera presencial y el tercero lo hace a través de medios digitales. De este modo, es posible garantizar transparencia y verdad en cada servicio. Por último, estos especialistas entregan un informe y explican al cliente en qué condición se encuentra el vehículo. Además, se advierte sobre la necesidad o no de realizar reparaciones.

Este servicio es transparente y no presenta costes adicionales. Además, esta empresa siempre cuenta con alguien disponible al teléfono para solucionar cualquier duda o pregunta. Asimismo, los antecedentes vehiculares de cada unidad se pueden obtener solo con la placa.

Peritajes completos en Cali Durante este servicio, los profesionales de Elperito.com revisan alrededor de 240 aspectos de cada vehículo, incluyendo carrocería, estructura, chasis, motor e interior del vehículo. También se realizan inspecciones sobre el pasado de cada unidad y se hacen revisiones para detectar posible fugas de fluidos. Cabe destacar que todos los operarios de esta firma cuentan con amplia experiencia. En este sentido, esta compañía ya ha realizado más de 35.000 peritajes tanto en Cali como en otras ciudades de Colombia.

Este servicio está disponible para distintos tipos de vehículos y motos. Actualmente, Elperito.com ofrece dos modalidades de peritaje. La primera, más económica, incluye una revisión básica de la carrocería, el chasis y componentes como suspensión, frenos y llantas. También se verifican el interior del vehículo y el sistema eléctrico, entre otros aspectos.

A su vez, el servicio de peritaje completo consiste en la realización de estas tareas más un escáner vehicular, una comprobación de compresión del motor y una prueba en ruta. En ambos casos, es posible obtener una valoración o precio de la unidad y un informe en el que se explica el estado de la misma.

A la hora de realizar un peritaje en Cali, es conveniente recurrir a los servicios de Elperito.com. De esta manera, es posible comprar y vender vehículos usados con más seguridad.