¿Qué es la meditación y cuáles son sus objetivos?, por Sentirme Mejor

El vertiginoso ritmo de vida en las sociedades modernas ha generado un aumento considerable de casos de depresión, ansiedad, vacío existencial e insatisfacción. Esto amerita la formación de hábitos que conecten con la calma, la relajación y un verdadero renacer de la conciencia.

Para quienes buscan alcanzar su versión más feliz, la academia Sentirme Mejor ofrece cursos de meditación, una técnica ancestral basada en centrar la atención en el momento presente. Además, se proporcionan recursos adicionales como el enfoque en la respiración, las partes del cuerpo, la repetición de un mantra o la visualización.

Sesiones guiadas de meditación Como experto en meditación, mindfulness y breathwork, el líder de Sentirme Mejor, Alex Hick, invita a los interesados en incorporar a su vida los múltiples beneficios de la meditación a acceder a las meditaciones guiadas disponibles en la página web de esta academia. Además, el contenido de esta plataforma define el concepto de meditación para que no exista confusión cuando se habla de esta técnica ancestral cuyos inicios datan de los milenarios templos budistas de China y Japón.

“Meditar no es reflexionar”, explican los líderes de este centro formativo al comparar ambas acciones. Con respecto a esto, la meditación es una práctica contemplativa que no alberga pensamientos sobre un tema concreto ni hace juicios. Mientras tanto, las reflexiones buscan llegar a conclusiones. Por otro lado, aunque la meditación puede incluir la repetición de un mantra, no es lo mismo que orar o rezar, ya que no exige tener una creencia religiosa o filosófica.

Desmitificar la práctica de la meditación es uno de los objetivos de Alex Hick y su equipo. Estos especialistas imparten conocimientos para que los participantes de las sesiones online o presenciales comprendan de qué se trata este ejercicio mental de carácter trascendental basado en fijar la atención en el ahora.

¿Por qué meditar? En primer lugar, la meditación es una herramienta efectiva para gestionar el estrés, no solo del día a día, sino también el acumulado a través de los años. Asimismo, meditar aumenta el rendimiento mental y físico, ayuda a vencer la depresión y la ansiedad, y facilita el autoconocimiento, independientemente de la edad de cada persona.

Con la formación Mind Full of Life que ofrece Sertirme Mejor los participantes reciben un entrenamiento integral online en mindfulness durante 16 semanas. En la página web de la academia los interesados en incorporarse a esta formación pueden conocer los detalles del programa, formado por clases en directo y 16 lecciones semanales e-learning 100% prácticas.

Por último, el curso de meditación que ofrece Sentirme Mejor es ideal para individuos o grupos que enfrentan situaciones de alta exigencia y desean mejorar su rendimiento. Uno de los propósitos de esta formación es asumir los retos de la vida con autocontrol, y en sintonía con el orden y la paz interior.