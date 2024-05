Los vinos Tuccibel reciben el máximo Galardón Internacional de Virtus por su excelencia

Los ya famosos vinos Tuccibel han recibido el pasado 26 de abril el Máximo Galardón Internacional en el reputado concurso “ International Awards Virtus” celebrado en la capital de Portugal, Lisboa durante los días 20, 21 y 22 de abril.

Su Vino Tuccibel Roble 2022 recibió durante las catas a ciegas de Virtus su Máximo Galardón el Gran ORO debido a su alta calidad y excelencia, del cual solo se embotellan 60.000 unidades al año.

Y como no podía ser menos su obra de arte Tuccibel Crianza 2020 recibo el Galardón de ORO del cual solo se embotellan 25.000 unidades al año.

Los vinos Tuccibel representa la máxima esencia de la elegancia y la uva de estos es recogida de cepas centenarias y prefiloxericas datadas en 1907, donde luego se selecciona a mano de una cepa centenaria y de producción muy reducida. Cualidades que proporcionan una uva de la más alta calidad. La elaboración es realizada en la bodega Roquesan, fundada en 1964 en el pequeño y antiguo pueblo de Quemada, en Aranda de Duero, está considerada una de las bodegas más antiguas de la región, conjugando lo mejor de la tradición con la modernidad que le proporciona la última tecnología.

En estos vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero cuya popularidad no para de crecer entre los paladares más exigentes y selectos, no ajenos a la gran calidad y elegancia de los vinos Tuccibel. "esta marca va más allá de crear productos, sino que trata de crear obras de arte, cuidando todo detalle desde la recogida de las materias primas a la presentación final".

Elaborados en barricas de roble de la máxima calidad con sumo cuidado y dedicación, los vinos Tuccibel cuentan con un diseño único que simboliza la riqueza y la prosperidad, y un sabor que transmite complejidad y sofisticación en cada sorbo.