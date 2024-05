Lujuria se prepara para lanzar su octavo esperado nuevo disco

La banda de rock alternativo Lujuria se prepara para lanzar su octavo disco durante 2024. Este trabajo lleva el título de Skullnight y se trata de una combinación de los estilos stoner, grunge, hard rock, noise, punk e indie rock que caracterizan a esta agrupación, liderada por Matt Houdini. Además, en este caso, se ofrecen melodías vocales sumamente atractivas y algunas pinceladas de pop.

Lujuria fue fundada en 2006 en Buenos Aires, Argentina, y desde 2017 está establecida en Los Ángeles, Estados Unidos. Desde entonces, han dado más de 300 conciertos en distintos puntos de este país, incluyendo espacios míticos como el Whisky A Go Go y el Viper Room en el Sunset Strip angelino. De esta manera, se han convertido en una referencia en la escena rocker de Hollywood.

Singles y gira por España El objetivo de Lujuria es que su disco vea la luz por completo a finales de año. Mientras tanto, esta banda ha lanzado singles como Riding the tiger y Over the ledge. Además, han anunciado la publicación de Sweet disorder para el próximo 26 de abril.

Actualmente, esta agrupación se encuentra en gira por España, con fechas en Madrid, Barcelona, Murcia y otras ciudades. Este tour finaliza el 28 de junio en la Sala El Sol de la capital, en lo que será la primera noche del Calavera Fest.

Nuevas colaboraciones Lujuria ha lanzado nuevas versiones con colaboraciones destacadas. En este sentido, la canción Electricity cuenta con la participación de Jesse Hughes de Eagles of Death Metal. A su vez, Time to break bones se ha grabado en conjunto con Nick Olivieri, bajista y cantante en la formación origina de Queens of the Stone Age y Kyuss. Ambos temas están disponibles en múltiples plataformas musicales.

La banda está en proceso de reeditar su catálogo con la ayuda de Dad Digital. Para disfrutar de los nuevos materiales de Lujuria, es posible acceder a su canal de YouTube o la lista de reproducción Lust Army en Spotify.