Sanar los corazones rotos con uno de los libros más esperados de este verano; 'Hola. Te quiero. Adiós'

La ruptura amorosa es un evento profundamente doloroso que puede dejar una marca indeleble en la vida de quien lo experimenta. Es un torbellino de emociones, desde la tristeza y la culpa hasta el rencor y la desesperanza, envuelto en una sensación abrumadora de que el mundo se desmorona al alrededor. Pero, aunque el dolor parezca insuperable, con el tiempo y el apoyo adecuado, es posible sanar y seguir adelante.

En este contexto, la escritora Daniela Toledo presentará este verano su primer libro: Hola. Te quiero. Adiós, un relato íntimo y conmovedor que se adentra en la complejidad del desamor y en el arduo camino hacia la sanación y la resiliencia.

Un viaje introspectivo hacia la sanación Transformar el dolor en arte puede sonar a una práctica ancestral, ya que es algo que se remonta al Paleolítico Superior. Es por ello que la autora no busca inventar nada nuevo, ella se presenta ante los lectores con algo tan atemporal como una historia de amor y un corazón roto.

Hola. Te quiero. Adiós es un libro que habla de la dificultad que trae superar un amor del que nadie quisiera salir.

A través de un relato honesto y cercano acompañamos a Toledo en una especie de diario que anima a ser vulnerables, a reflexionar, a buscar a ese ‘Pablo’ que quizás se tenga en la agenda, incluso cuando eso significa tocar tu fondo más oscuro y sanar. Al menos, intentarlo. Además, enseña algo tan revolucionario como a no hacer caso a cierto tipo de consejos porque, ¿sabe realmente alguien cómo se supera al amor de su vida?

Sobre la autora Daniela Toledo nació en La Habana, Cuba, pero desde muy pequeña se mudó a Barcelona, España, país que se ha convertido en su hogar.

Graduada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE), forjó durante seis años una carrera profesional en una Big Four, auditando grandes empresas del IBEX35. Sin embargo, en su constante búsqueda por una transformación personal, dejó atrás su vida corporativa para convertir su existencia en una aventura en sí misma.