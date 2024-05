Este Mes de la Madre se puede sorprender con elegancia y tecnología descubriendo el nuevo Lexus LBX

En este Mes de la Madre, se puede regalar algo más que flores y chocolates; es posible ofrecer el regalo de la innovación y el lujo con el nuevo Lexus LBX. Durante todo el mes de mayo, este vehículo estará disponible exclusivamente en Lexus Madrid Norte, Lexus Castellana, Lexus Majadahonda y Lexus El Plantío a un precio especial de 32.990 € financiando a través de Lexus Financial Services (LES).

Fabricado en las renombradas instalaciones de Lexus en Japón, el Lexus LBX es el epítome de la calidad y la precisión. Este modelo es el resultado de décadas de ingeniería avanzada y dedicación al detalle. Cada componente del LBX ha sido diseñado con la más alta calidad, desde su estructura robusta hasta los acabados interiores, que incluyen cuero premium y adornos de madera y metal que resaltan su elegancia inherente.

El Lexus LBX no es solo un coche, es una declaración de principios. Combina la última tecnología en seguridad y entretenimiento con un diseño elegante y vanguardista, convirtiéndolo en el compañero ideal tanto para la ciudad como para aventuras en carretera. Su interior, revestido de materiales de alta calidad y con detalles minuciosos, asegura una experiencia de conducción confortable y sofisticada.

Además, el Lexus LBX incorpora sistemas avanzados de asistencia al conductor, incluyendo el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio de carril y un sistema de precolisión que eleva los estándares de seguridad para proteger a quienes más amas. La eficiencia del LBX se ve reforzada por su motor híbrido, que no solo respeta el medio ambiente, sino que también ofrece un rendimiento excepcional y una reducción significativa en el consumo de combustible.

Este mes de mayo, aprovecha la oportunidad de hacer un regalo que tu madre no olvidará. Visita cualquiera de los concesionarios Lexus participantes y descubre por qué el Lexus LBX es el regalo perfecto para celebrar este Mes de la Madre. Con su precio especial y las condiciones de financiación favorables de LES, ahora es el momento ideal para experimentar el lujo y la innovación que solo Lexus puede ofrecer.

En Lexus, entienden la importancia de cada detalle y, por eso, invitan a experimentar de primera mano todo lo que el nuevo LBX tiene para ofrecer. No hay que esperar más para hacer de este Mes de la Madre una celebración inolvidable con Lexus.

Desde Lexus España, han sido galardonados con el premio Kiwami Europeo, un galardón que entrega Lexus Europa a la excelencia al trato y atención al cliente al equipo que forma Lexus El Plantío, Lexus Majadahonda, Lexus Castellana, Lexus Barajas, Lexus Madrid Centro y Lexus Madrid Norte.