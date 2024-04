Garantías Entre Particulares, el servicio de confianza en garantías mecánicas que facilitan la compraventa de vehículos entre particulares

La ley española establece que para vender un vehículo, tanto entre particulares como a nivel profesional, es necesario ofrecer una garantía. Esta debe ser, como mínimo, de un año en el caso de los concesionarios y de 6 meses si se trata de un particular. En ambos casos, el propósito de la póliza es cubrir averías cuyo origen es previo a la entrega del vehículo.

En este contexto, la empresa Garantías Entre Particulares ha diseñado distintas garantías mecánicas para facilitar la compraventa de vehículos entre particulares. Para mayor facilidad, el presupuesto de este producto se puede calcular online en la plataforma web de esta compañía. Cabe destacar que esta firma dispone de garantías para automóviles con distintos tipos de motor, motocicletas y autocaravanas.

Ventajas de contar con una garantía mecánica de Garantías Entre Particulares En primer lugar, esta empresa está especializada en este tipo de servicios y es una referencia en su sector. De esta manera, sus pólizas agregan confianza a una operación de compraventa de un vehículo. Además, los clientes de esta compañía acceden a asesoramiento profesional para contratar un producto que resulte adecuado a un precio competitivo. Esto incluye orientación para estar en línea con lo que marcan las disposiciones legales vigentes.

Por otro lado, el equipo de Garantías Entre Particulares se encarga de gestionar incidencias que pueden tener los vehículos desde que son informados de la misma (el taller es de libre elección para el beneficiario de la garantía). Además, se trata de una compañía sólida y con solvencia financiera que siempre ha cumplido con sus compromisos.

Los productos de esta firma están disponibles para coches con motor de combustión, híbridos y eléctricos. También ofrecen cobertura a motos con hasta 15 años de antigüedad y 100.000 kilómetros recorridos, y a autocaravanas con hasta 20 años y 350.000 kilómetros. En particular, el menú de alternativas que ofrece esta firma cuenta con distintas opciones que dependen, justamente, de la antigüedad y el kilometraje del vehículo.

Todos los detalles que ofrecen los productos de Garantías Entre Particulares Estas garantías se dividen por grupos constructivos, dependiendo del uso y la edad de los automóviles. En todos los casos es posible contratarlas por 6 meses, tal como marca la ley, o por un año. Esta última opción, además de ser la indicada para vendedores profesionales, permite a un particular dotar a su vehículo de una cobertura más robusta. Por lo tanto, se puede destacar de otros modelos similares en el mercado y agilizar la operación de venta.

Por último, estos productos cubren múltiples desperfectos. Tanto los planes básicos como los premium abarcan averías en el motor, el embrague, los frenos, el aire acondicionado, la dirección, la transmisión, la caja de cambios, el diferencial y el sistema de refrigeración, entre otros elementos.

A través de Garantías Entre Particulares es posible acceder a distintas garantías mecánicas para facilitar una operación de compraventa de un vehículo.