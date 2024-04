Hackia, empresa del grupo Hack by Security, ofrece un bootcamp de inteligencia artificial

La tecnología ha atravesado todos los ámbitos de la sociedad moderna.

Herramientas avanzadas como la inteligencia artificial están remodelando la forma de interactuar con el entorno, tanto físico como digital. Sin embargo, es importante saber utilizar la tecnología de manera eficiente para sacar máximo provecho de todo su potencial enriquecedor. De la mano de Hackia, empresa perteneciente al grupo Hack by Security, ahora es posible adentrarse en este apasionante mundo vanguardista, participando de BIA, el Bootcamp intensivo de Inteligencia Artificial.

¿En qué cosiste el Bootcamp de Inteligencia Artificial? Desde la automatización de procesos hasta la personalización de servicios, la inteligencia artificial está dejando una impronta innegable en el ámbito empresarial y personal, agilizando y optimizando una infinidad de actividades y labores cotidianas. La empresa líder en el campo de la tecnología y la ciberseguridad, Hack by Secutiry, a través de su academia HBS HACKING ACADEMY, ha anunciado la posibilidad de aprender más de esta poderosa herramienta, con el próximo curso intensivo telepresencial abierto a toda la comunidad. Se trata del Bootcamp de Inteligencia Artificial (BIA), que, con un programa completo y especializado, apunta a sumergir a los participantes en el fascinante potencial de la inteligencia artificial. Específicamente, esta propuesta se adentrará en la innovadora tecnología de ChatGPT, fomentando el uso responsable y práctico de esta herramienta. El objetivo de BIA es proporcionar comprensión de la IA, así como también habilidades prácticas necesarias para aplicarla efectivamente en diversas áreas, tanto en el ámbito profesional como en proyectos personales. Todo el contenido se dictará de manera completamente online a tiempo real y está dirigido a personas con nivel principiante en el campo de la inteligencia artificial y la programación.

Formación con certificación oficial de Hack by Security Los participantes de BIA tendrán la oportunidad de explorar el poder y las posibilidades de la IA a través de 12 sesiones intensivas, cada una con una duración de 2 horas. Estas clases, programadas del 6 al 21 de mayo, se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 18:30 a 20:30 horas, ofreciendo una inmersión completa en el mundo de la IA y ChatGPT. El bootcamp será impartido por expertos reconocidos, como son Raúl Soriano y Daniel Alías. Ambos docentes y profesionales del sector guiarán a los participantes a través de un viaje educativo y práctico hacia el entendimiento de estas tecnologías avanzadas. Además del Bootcamp y derecho a examen, el alumno obtendrá 500 tempos en la plataforma MyPublicInbox, así como también un libro de la editorial 0xWord. El bootcamp también incluye una guía para crear un GPT, junto con una biblioteca de herramientas de IA y una completa biblioteca de prompts. Al completar y superar exitosamente el bootcamp, los participantes recibirán una certificación oficial de Hack by Security, validando su dominio de los conocimientos adquiridos durante el curso. Se trata de una oportunidad enriquecedora no solo para adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial, sino también para vislumbrar un futuro en el que las posibilidades tecnológicas son ilimitadas.