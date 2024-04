Difersa & Primavinia y su catálogo de vinos con denominación de origen

Las cartas de vino que tienen un alto nivel añaden valor a la propuesta de un restaurante y mejoran la experiencia de los comensales.

Además, aproximadamente un 25% de los clientes de locales de restauración otorgan una importancia central a la oferta de bebidas. Por estos motivos, es conveniente contar con una variedad de productos que satisfaga y resulte adecuada.

Para ello, es posible recurrir a los servicios de las empresas Difersa & Primavinia, lideradas por Hugo Fernández. Estas compañías están operativas desde 1978 y se especializan en seleccionar productos de alta calidad de distintas bodegas. Actualmente, estas firmas ofrecen un catálogo de vinos, espumosos y otras bebidas que destaca por su variedad y calidad.

¿Qué ofrece el catálogo de vinos de Difersa & Primavinia? Estas empresas distribuyen gran cantidad de productos que cuentan con el sello de calidad Denominación de Origen (D.O.). Las características de estos vinos se deben exclusivamente al medio geográfico en el que son producidos.

Por ejemplo, cada vez más restaurantes con cartas de vinos profesionalizadas ofrecen vinos blancos con D.O. Rías Baixas. Estos productos oriundos de Galicia se elaboran con uvas de la especie albariño, ya sea sola o en combinación con otras. Su acidez singular ha llamado la atención de múltiples sumilleres de prestigio. Hoy en día, Difersa & Primavinia ofrece productos de este tipo de 7 bodegas distintas.

Esta empresa también cuenta con una amplia oferta de vinos D.O. Rioja, en la que es posible encontrar tintos, blancos, rosados y espumosos. Otra D.O. presente en el catálogo de esta compañía es la de Ribera del Duero. La variedad de uva principal de estos vinos es tempranillo y su cultivo suele realizarse en altura bajo condiciones climáticas severas. El resultado es un producto de características únicas y gran valor.

Además, Difersa & Primavinia trabaja con bodegas que ofrecen vinos de D.O. Ribeiro, Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra, Bierzo, Rueda, Cigales, Somontano, Campo de Borja, Madrid, Toro, Alicante, Navarra, Jumilla y Priorat, entre otras alternativas.

Espumosos y Champagne En el catálogo de esta compañía también es posible encontrar espumosos de la marca Corpinnat. Este sello reúne a distintas bodegas que producen vinos espumosos de alta calidad siguiendo un método tradicional en la región del Penedés. Por otro lado, Prima Vinia y Difersa dispone de productos de 3 bodegas que trabajan con la D.O. Champagne.

Por último, esta empresa cuenta con distintos destilados, productos alimenticios como jamones ibéricos, conservas y aceites, mixers y siropes, y accesorios para servir vinos y otras bebidas proporcionando una experiencia de alto nivel a los comensales.

A través de Difersa & Primavinia, dirigidas por Hugo Fernández, es posible acceder a una amplia variedad de vinos, bebidas y otros productos para llevar la carta de un restaurante a otro nivel.