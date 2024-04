‘The Female Side Effect’, un éxito en el circuito de festivales con su temática crítica

Tras su estreno mundial en el Mallorca International Film Festival, el thriller de ciencia ficción The Female Side Effect ha sorprendido al mundo del cine. Con sus 6 selecciones oficiales en festivales internacionales, 4 han resultado en premios, incluyendo Mejor Cortometraje, Mejor Producción y 2 premios al Mejor Director para su creador Alex García Mallarini.

"Es un honor realmente, esta experiencia que hemos tenido y la emoción del público. La película se ha proyectado en Tokio, Atenas, Barcelona y Roma, por nombrar algunos lugares, es surrealista, pero lo importante es que tenemos que seguir empujando el mensaje, esto es solo el comienzo", comenta Director García Mallarini.

Se puede esperar una trama intrigante llena de giros inesperados mientras navegamos por el mundo de los ensayos clínicos en un entorno futurista cercano. Con actuaciones impactantes de Stacey Williams, Oliver Ritchie y Jordi Rocaspana, esta película te deja enganchado, con ganas de ver más. En The Female Side Effect, la Dra. Elena Pizano, interpretada por Williams, se ve envuelta en una compleja trama cuando una participante en un ensayo clínico muere de circunstancias misteriosas. La Dra. Pizano es reclutada por una poderosa compañía farmacéutica para investigar el caso, utilizando para ello un sofisticado programa de inteligencia artificial. A medida que avanza la investigación, los peligrosos defectos descubiertos en el estudio del medicamento revelan una realidad perturbadora sobre la industria farmacéutica y sus prácticas poco éticas.

La historia, la cinematografía y las actuaciones le dejarán una impresión duradera. The Female Side Effect ya está disponible para el público.