El profesional del SEO Local transformando empresas Guillermo Suils concede esta entrevista

Aquellos que estén buscando potenciar el negocio local a través de internet y se pregunten cómo mejorar la visibilidad online para atraer más clientes, este es el lugar perfecto.

Guillermo Suils se ha especializado en el SEO Local, enfocándose en ofrecer soluciones prácticas para pequeñas y medianas empresas, así como para autónomos, que desean marcar la diferencia en un mundo cada vez más digital. A través de su experiencia y conocimiento, Guillermo proporciona una perspectiva realista sobre cómo los negocios locales pueden optimizar su presencia en la web y competir eficazmente en el mercado.

Desde que comenzó en el marketing digital en 2017, Guillermo ha enfrentado varios retos y ha aprendido lecciones valiosas que hoy comparte, destacando la importancia de una estrategia digital bien pensada para cualquier negocio que aspire a crecer en la era digital. En su blog, enfatiza el valor de adaptarse a las nuevas realidades del marketing en línea y las oportunidades que esto representa para los negocios locales dispuestos a invertir tiempo y/o dinero..

Los interesados en conocer cómo empezar o mejorar la estrategia de SEO Local, pueden seguir leyendo.

¿Cómo fue ese primer contacto con el mundo digital y qué te impulsó hacia el SEO Local?

Mi primer contacto serio con el marketing digital fue gestionando las redes sociales de un pequeño proyecto de inversiones que tenía con 2 amigos. Ahí me di cuenta del inmenso potencial que tenía el marketing digital, especialmente cuando comenzamos a ser reconocidos en eventos nacionales. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que necesitaba una forma más directa de traer clientes a los negocios locales. Fue así como me adentré en el mundo del SEO Local, un campo nuevo por aquí, pero ya revolucionando el mercado en EE. UU.

Has mencionado los desafíos y aprendizajes en tu camino. ¿Podrías compartir una experiencia que haya sido particularmente formativa para ti?

Uno de los aprendizajes más significativos para mí fue comprender que no todos los negocios están preparados para gestionar el impacto de una fuerte presencia digital, y que en ciertos casos, esto puede ser más perjudicial que beneficioso. Recuerdo claramente el caso de un restaurante japonés que, tras su apertura, implementó una estrategia combinada de redes sociales y SEO local. Esta táctica incrementó rápidamente su visibilidad, pero en aproximadamente seis meses, la demanda se volvió prácticamente insostenible, afectando negativamente la calidad del servicio ofrecido.

¿Qué importancia asignarías a la reputación online en una estrategia de SEO local?

Es esencial, al menos a niveles básicos, prestar atención a la reputación en línea. Recuerdo un caso de un cliente que ofrecía un servicio deficiente, situación que sus clientes destacaban casi a diario a través de reseñas en Google y comentarios en redes sociales. Esta situación resultó ser insostenible, a pesar de mis esfuerzos por mejorar su posicionamiento, la tasa de conversión era desalentadoramente baja. Los potenciales clientes, al encontrarse con tantos comentarios negativos, se mostraban reacios a contratar sus servicios. Claramente, las reseñas y la reputación en línea son factores que Google y otros motores de búsqueda ponderan cada vez más al determinar la visibilidad y, con ello, el éxito de un negocio.

¿Cuáles dirías que son los sectores que más deberían explotar estrategias de SEO local?

Sectores muy dispares, algunos de ellos son: Servicios de Salud y Bienestar, Servicios Legales, Reparación y Servicios del Hogar, Belleza y Cuidado Personal, Restaurantes, Inmobiliarias, Automoción, Educación y Tutorías, etc. Hay una norma que se cumple bastante, si el precio que paga el sector en publicidad en internet es alto, debería trabajar SEO local.

Viendo hacia el futuro, ¿cómo ves la evolución del SEO Local? ¿Hay alguna tendencia emergente que te parezca particularmente interesante?

El SEO Local está en pleno auge. Veo una creciente cantidad de profesionales y agencias incursionando en este nicho. Lo que me parece más interesante es la proliferación de negocios que venden leads obtenidos a través del SEO Local, lo cual indica el valor tangible y directo que este campo puede ofrecer a los negocios locales. Esta tendencia sugiere que la competencia en internet se intensificará drásticamente. Por ende, ante una mayor oferta de profesionales en el área, resultará más desafiante destacarse. Por lo tanto, la especialización se está convirtiendo en un factor de creciente importancia cada día.

Hablando de logros, ¿cuál consideras que ha sido tu contribución más significativa al campo del SEO Local hasta ahora?

Para mí, uno de los mayores aportes que he realizado al sector ha sido mi contribución a la creación de la membresía inicial de YinyangSEO, que después pasó a ser la mejor academia de SEO local en habla hispana. Aunque no me agrada “dar la nota” online, siempre ofrezco mi ayuda a colegas del sector cuando lo necesitan.

En un campo tan competitivo como el marketing digital, ¿cuál es tu filosofía de trabajo?

Mi filosofía es ayudar a los pequeños negocios a destacarse contra las grandes marcas, una especie de David contra Goliat digital. Intento encontrar recovecos que las grandes empresas pasan por alto para poder “aprovecharme” de esas oportunidades sin explotar. Me motiva profundamente nivelar el campo de juego y ver a estos negocios prosperar gracias a estrategias de SEO Local eficaces.

Para aquellos que están comenzando o desean profundizar en el SEO Local, ¿tienes algún consejo?

Definitivamente, recomendaría la Yinyang SEO Academy y el curso de Local Rocket. No existen fórmulas mágicas, simplemente mantenerse constantemente actualizado sobre las últimas tendencias del sector, incluidos los cambios en los algoritmos de Google y los factores de posicionamiento. Todo esencial para quien aspire a mantenerse en este campo.

Fuera del mundo del SEO y el marketing digital, ¿cuáles son tus pasiones o hobbies?

Más allá del SEO, mis pasiones abarcan desde el mundo del motor hasta la economía y las inversiones. El rock ocupa un lugar especial en mi corazón, aportando energía e inspiración a mi vida. Además, considero esencial mantener el sentido del humor en todas las situaciones, me ayuda a conservar la perspectiva y disfrutar cada momento al máximo.

Ha sido un placer conocer más sobre tu trabajo y tus visiones. Gracias por compartir tu experiencia y consejos.

El placer ha sido mío. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi pasión por el SEO Local y espero que pueda inspirar a negocios o a otros profesionales a explorar este campo.