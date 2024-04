El escritor y paisajista Manuel Gómez Anuarbe adentra a los lectores en el Camino de Santiago

En "Camino a Santiago con Mithra, Prisciliano y Mahoma" —que la editorial madrileña Cuadernos del Laberinto acaba de publicar—, el autor adentra a los lectores en un fascinante viaje a través de la historia y la mitología que rodean a esta célebre ruta de peregrinación. El libro lleva a las personas a explorar los misterios y simbolismos que han envuelto al Camino a lo largo de los siglos desde sus inicios inciertos hasta su papel como uno de los primeros itinerarios turísticos de la antigüedad.

Hay que destacar que la obra está repleta de imágenes que enriquecen y contextualizan el contenido de manera excepcional. Estas fotografías, seleccionadas, llevan a las personas de la mano a las épocas y lugares mencionados en el texto, brindando una experiencia sumamente inmersiva para el lector.

Manuel Gómez Anuarbe se adentra en un recorrido histórico que abarca desde los orígenes del culto a Mithra hasta su incorporación por parte de las culturas griega y latina. La discusión sobre las variaciones en la escritura del nombre del Dios, así como su significado en diversos contextos lingüísticos y culturales, añade una fascinante capa de complejidad y enigma al tema. Anuarbe, además, explora las similitudes y diferencias entre el mithraismo y el cristianismo con detalle y profundidad.

A través de la narrativa, las personas se transportan a la antigua Ecbatana, hoy Hamadán en Irán, la cual se convirtió en la capital de estas tribus tras su unificación. Se destaca como, aunque la formación del imperio persa tuvo sus raíces en las tribus aqueménidas ligadas a la ciudad de Anšan en la región de Fars, los medos desempeñaron un papel significativo en los primeros conflictos con los persas.

También se encontrará en sus páginas una visión detallada y evocadora de las antiguas creencias y prácticas religiosas en el contexto de la antigua Persia, enriqueciendo la comprensión de este período crucial en la historia de la humanidad.

Otro de los capítulos más interesantes es el titulado ¿Por qué camino a Compostela?, que ofrece una visión de los motivos y significados detrás de las peregrinaciones a lo largo de la historia. Desde los monjes trotamundos celtas hasta los peregrinos medievales motivados por la devoción religiosa, el miedo al infierno o la búsqueda de reliquias sagradas.

Manuel Gómez Anuarbe lleva a los lectores a través de diferentes épocas y lugares, explorando las motivaciones detrás de estas travesías espirituales y las prácticas asociadas con ellas. Desde la importancia de las bendiciones y rituales religiosos hasta el simbolismo de los distintivos del peregrino, como el báculo y la alforja. Cada detalle revela la complejidad y la riqueza de estas experiencias.

El Camino de Santiago es uno de los fenómenos más sorprendentes de nuestro tiempo. Gente de todos los países y de todas las edades —creyentes, ateos, agnósticos— se halla dispuesta a sufrir penalidades durante un trayecto que puede durar muchos días, tantos como el peregrino considere necesarios, siguiendo las etapas del camino elegido.Surge la duda sobre qué camino se debe elegir y sobre todo por qué razones uno decide hacer ese camino.

—¿Qué lo motivó a profundizar en la historia y mitología del Camino de Santiago? ¿Hubo alguna experiencia personal que lo llevó a abordar este tema en particular?

—Fue algo aparentemente casual. Mi interés lo despertó una amiga que había estado varios años con su marido diplomático en Jordania, Egipto e Irán y me hablaba a menudo del dios Mithra. Yo había hecho algunas etapas del Camino cuando estaba escribiendo sobre los jardines de los claustros en los monasterios gallegos y siempre me había intrigado el origen de este peregrinaje.

—¿Qué aspectos le parecieron más fascinantes o sorprendentes durante el estudio del culto a Mithra y su interacción con el cristianismo en la historia antigua?

—La similitud entre ambas religiones: el nacimiento de ambos dioses en el solsticio de invierno, las ceremonias del bautismo, las misas, los rezos, la eucaristía y los banquetes como la Última Cena, los templos subterráneos, el juicio final, los premios y castigos después de la muerte, la existencia de ángeles y demonios, la inmortalidad del alma o la resurrección. Hasta los Reyes Magos parecen una versión de los magi, los sacerdotes de la religión de Zoroastro, muy versados en la astrología.

—La cubierta del libro nos muestra la Tour Saint Jacques, una torre gótica en el centro de París de la que partían los peregrinos que tomaban la Via Turonensis y que además siempre ha sido considerado como un punto esotérico. Háblenos sobre este lugar tan especial y la relación con el libro.

—Probablemente buena parte de los españoles no reconozcan esta torre que aparece en la portada del libro, en parte quizás por el protagonismo que tiene la gárgola de Nôtre Dame junto a ella. El librero y alquimista del siglo XIV Nicolás Flamel, que vivía junto a la iglesia de esa torre, viajó a España siguiendo el Camino de Santiago con el propósito de descifrar un documento alquímico que había caído en sus manos y, según la leyenda, lo consiguió gracias a un rabino que conoció en León. Desde entonces este barrio tiene fama de esotérico por sus numerosas librerías especializadas en alquimia y por varias películas y libros que relatan esta historia.

¿Cómo sería nuestra sociedad si en vez del cristianismo hubiese triunfado el mithraismo?

—No creo que fuese muy distinta, teniendo en cuenta las similitudes entre ambas religiones. El cristianismo tuvo la suerte de ser proclamada por Teodosio como religión oficial del Imperio romano en el edicto de Tesalónica. El amor y la igualdad tuvieron también una gran importancia en favor del cristianismo.

—Es interesante la referencia en su libro entorno a Lugo, ya que nos narra que esta ciudad se convirtió en el centro del mundo romano galaico, y además nos indica que el mitreo de Lugo es una excepción en el Camino a Compostela ¿a qué es debido?

—El mitreo de Lugo es un templo bastante desconocido, pero en mi opinión tiene una gran importancia porque demuestra el fervor de las tropas romanas por el dios Mithra, lo cual suponía un peligro para el cristianismo. No por casualidad la catedral de esta ciudad se construyó justo al lado del mitreo, en el Camino a Santiago, como para significar con su monumentalidad el éxito del cristianismo.

—El texto menciona el simbolismo del sol y las fuerzas terrestres, así como el papel de Santiago como paladín contra el enemigo musulmán. ¿Cómo interpreta el simbolismo presente en el Camino de Santiago? ¿Qué significado tiene para usted en términos de espiritualidad y tradición?

—El heredero de Mithra en la religión cristiana podría ser San Miguel, que se suele representar en su lucha contra las fuerzas del mal como era el caso de Mithra, identificado en Persia como Ahura Mazda, el dios que también combatía las fuerzas del mal, representadas por Angra Mainyu, también llamado Ahrimman.

—¿Con qué personaje histórico se iría de cañas?

—No suelo ir de cañas. Me gusta más compartir conversación en torno a una taza de té y, si es posible, en un jardín. Como fantasía podría ser con Jesucristo, con Mithra, o con los dos a la vez.

—¿Qué consejos darían a los jóvenes que comienzan a escribir? ¿Qué le mueve a escribir?

—No me gusta dar consejos. Como sugerencia: el trabajo, la perseverancia y la sinceridad. A mí lo que me apasiona es el jardín como forma de representación del universo. La escritura me ayuda a comprender el enigma de esa representación.

—¿Tiene libro electrónico? ¿Cree que finalmente acabarán con el libro en papel?

—No. Me cansa mucho y no puedo concentrarme en los párrafos que me interesan. No creo que el libro en papel vaya a desaparecer, pero ambas formas pueden perfectamente convivir