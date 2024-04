Renovar el permiso de conducir con un centro médico acreditado como Centro Médico Ares

Según un estudio realizado en 2022 por la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial (Formaster), alrededor de 103.000 personas conducen vehículos en España sin tener carnet de conducir.

A pesar de la obligatoriedad de este documento y de que conducir sin su presencia está penado con multas e incluso con cárcel, muchos no renuevan este permiso.

Para facilitar el proceso de renovación, el Centro Médico Ares emerge como un centro médico acreditado que proporciona un servicio que permite obtener un nuevo carnet en el acto, dado que realiza las gestiones correspondientes ante los organismos competentes.

El Centro Médico Ares ofrece renovar el carnet de conducir de un modo rápido, fácil y seguro A la actualidad, algo que resulta bastante molesto para las personas es tener que destinar mucho tiempo para ejecutar trámites. Gracias a la digitalización, globalización e internet, hoy en día es posible realizar gestiones veloces e inmediatas, tales como abrir una cuenta bancaria o inscribirse en una universidad.

En este sentido, el Centro Médico Ares ayuda a los conductores a renovar su carnet de conducir en cuestión de minutos. Este centro médico acreditado efectúa los trámites requeridos con la DGT, lo que alivia al usuario de tener que acudir a sus oficinas y llevar la documentación requerida para el proceso.

Además, el equipo del establecimiento sanitario se ocupa de realizar todas las pruebas necesarias para la autorización de renovación, lo que incluye los exámenes de aptitud física y mental. Para que la persona pueda conducir mientras aguarda su documento renovado, el Centro Médico Ares provee un permiso provisional que es válido por 90 días.

Información importante sobre el permiso provisional Una de las dudas más frecuentes que tienen los usuarios que quieren renovar su carnet de conducción están relacionadas con el permiso provisional. Al respecto, el Centro Médico Ares aclara que se trata de una autorización totalmente válida para conducir en toda España, mientras la DGT proporciona la licencia renovada.

Como centro médico acreditado por esta entidad, tienen la anuencia para emitir el documento. Lo recomendable es que, al pasar dos meses y medio y no recibir el nuevo carnet, se realice un reporte al establecimiento sanitario para que este notifique la incidencia y gestione el proceso.

Cabe destacar que el permiso provisional no resulta válido para conducir fuera del territorio español. En los casos que se necesita conducir en el extranjero, se debe solicitar un permiso internacional en una Jefatura u Oficina de Tráfico.

Quienes poseen un permiso español, pero residen de forma habitual o temporal en otro Estado miembro de la UE, deben tramitar su renovación en el mismo Estado en el que residen. Ante cualquier duda, el equipo de Centro Médico Ares siempre está disponible para aclarar preguntas y dar un servicio cercano y de calidad.