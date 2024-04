Los 3 libros sobre ventas más recomendados en 2024

2024 está siendo un año marcado por la necesidad de incrementar las ventas a través de la satisfacción y fidelización de los clientes y hay métodos que han descubierto cómo hacerlo. Un negocio que no venda lo suficiente pueden acabar cerrando. Por ese motivo es de vital importancia que las personas que trabajan en el ámbito comercial conozcan estas mejores formas de vender. La competencia cada vez más globalizada, sumado a unos clientes cada vez más exigentes, harán que únicamente los más preparados se mantengan en el mercado. No solo los empresarios han visto la importancia de lograr sus objetivos de ventas en sus negocios, también los pequeños autónomos, así como los comerciales, dependientes, e incluso los jóvenes emprendedores han querido saber los secretos para mejorar sus ventas. Todos ellos son sabedores de que, además de saber hacer bien su trabajo, deben de convertirse en expertos en ventas si quieren preservar su estabilidad e incluso destacar a nivel laboral.

En este contexto, los libros sobre técnicas de ventas han convertido en una herramienta indispensable para aquellos que buscan mejorar sus habilidades comerciales. En los mejores libros se esconden estos secretos que, al llevarlos a la práctica, marcan un cambio radical en las cifras de ventas y la satisfacción de los clientes.

¿Cuáles son los mejores 3 libros para aumentar las ventas? Los libros de venta más recomendados en 2024 han logrado dar un impulso y motivación a sus lectores, quienes han logrado notables cambios en sus resultados en las ventas.

El primero de los libros recomendados es Cómo seducir a tu cliente del psicólogo de Valencia Fernando Pena. Se trata de un destacado manual de técnicas de venta de tipo muy práctico. Sus páginas están centradas en el desarrollo de las habilidades necesarias en las diferentes fases de una venta. Tiene capítulos dedicados a cómo mejorar la detección de necesidades del cliente, cómo convertirse en experto en la comunicación con el cliente, cómo manejar objeciones de manera magistral y el conocimiento del importante cierre de las ventas. También destaca su capítulo final en el que explica desde la Psicología cómo es la mejor manera para gestionar a clientes molestos, que es lo que más le suele costar a los vendedores con menos años de experiencia. Si muchas empresas lo han elegido como libro de cabecera para todo su equipo comercial es señale de que tiene una utilidad práctica demostrable y consigue de verdad un entrenamiento eficaz.

El autor cuenta con más de 20 años de práctica profesional y ha formado a miles de comerciales y empresarios. Actualmente, el autor está centrado en la importancia que tiene la actitud positiva, algo que sin duda es uno de los pilares básicos en el incremento de las ventas. Las investigaciones a nivel de neurociencia, más concretamente en el ámbito de las neuronas espejo, demuestran cómo la actitud personal se transmite, se contagia y se vuelve un precursor de los cierres de venta.

La segunda de las recomendaciones es el libro Feeling: Inteligencia Emocional aplicada a las ventas, de Miguel Ángel Díaz Escoto. El autor es una de las figuras internacionales de más prestigio en el ámbito de la inteligencia emocional, habiendo participado en multitud de seminarios, congresos y formaciones para divulgar esta habilidad. Es fundador y presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional ASNIE y precursor de importantes programas formativos como el programa PREXIE, hoy en día, el programa de formación más importante en materia de inteligencia emocional que se ofrece de forma online para todo el mundo. Su obra Feeling describe la importancia de las emociones en el ámbito de las ventas y muchos lo han descrito como "un antes y un después en cómo enfocaban las conversaciones con sus clientes". En este libro el autor explica cómo la observación y gestión de las emociones pueden marcar la verdadera diferencia en un proceso de ventas. Según el autor: “Cada vez tengo más claro que vivimos en un mundo que es emocional, no racional. Las decisiones que tomamos, nuestra forma de percibir la realidad, de interactuar con el entorno y con el resto de las personas que nos rodean, todo, absolutamente todo, tiene que ver con nuestras emociones. Miguel Ángel es también experto en coaching, con más de dos décadas de experiencia en formación en el ámbito de liderazgo y la gestión de equipos, y uno de los conferenciantes más destacados por su habilidad de transmitir, conectar con el público y mover emociones para motivar a sus audiencias y lectores. El autor formará parte como ponente en el Congreso Internacional de Psicología Positiva organizado por AEPSIS y que espera reunir a más de 15.000 asistentes, convirtiéndose así en el evento de Psicología más multitudinario de 2024 en el año 2024.

El tercero de los libros más recomendados de 2024 es una verdadera obra maestra con el título La vida es venta de la autora Inés Torremocha. Es un libro que ofrece las claves para gestionar las emociones y aumentar las ventas. La autora es una de las conferenciantes internacionales de más renombre en 2024. Sus conferencias no dejan indiferente a nadie, tanto por su energía, por su estilo propio muy diferenciado, como por la claridad de sus enseñanzas. Tras veinticinco años de experiencia como vendedora, Inés Torremocha recoge en su libro "La vida es venta" los secretos de la venta emocional, para ayudar a sus lectores a potenciar sus fortalezas, a identificar sus debilidades y convertirlas en oportunidades de desarrollo personal y profesional. Un libro tan fácil de leer como práctico y centrado en lo que todo vendedor necesita saber para llevar sus ventas a otro nivel. Muchos lectores han coincidido en esta misma idea: "Ha sido leer La vida es venta y darme cuenta de decenas de detalles que puedo hacer de forma diferente. Al final, esos detalles me están llevando a vender más". No es de extrañar, por lo tanto, que Inés Torremocha cuente con múltiples reconocimientos en su trayectoria profesional. Por ejemplo, fue TOP10 Experta en Ventas de habla hispana en 2019, y el haber obtenido varios premios Nacionales e Internacionales. Sin lugar a dudas, su libro "La vida es venta" ha alcanzado la fama de una forma muy merecida. Es una magnífica manera de formarse en ventas. Como la misma autora escribe en su libro "La vida es un regalo que se te ha otorgado para triunfar, pero recuerda que sin la voluntad de prepararte para ello este regalo carece de sentido". La preparación puede venir de diferentes fuentes, entre los que destacan buenas formaciones, buenos libros y buenos procesos de coaching. Y es que Inés está certifiada como coach ejecutivo individual y de equipos por el Centro Europeo de Coaching Ejecutivo, homologado por AECOP.

Estos tres libros son solo una muestra de la gran variedad de publicaciones que están disponibles para ayudar a los profesionales a mejorar sus habilidades y alcanzar sus objetivos. En un mercado cada vez más competitivo, la formación continua a través de una cuidada selección de lecturas es una herramienta indispensable para el éxito.

Además de estos tres libros, destacan también otras publicaciones que están teniendo un gran éxito en 2024:

Los secretos para cerrar la venta, de Zig Ziglar. En este libro, el autor habla de la importancia de construir confianza con el cliente. Para ello es vital el demostrar un interés genuino en querer ayudarle en función de sus necesidades. El libro explica cómo presentar un producto de forma convincente, centrándose no tanto en las cualidades del producto sino más bien en los beneficios que le ofrece ese producto al cliente. Por último, el libro subraya la importancia de manejar las objeciones con calma, no tomándoselas como algo personal.

Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Es una de las obras más recomendadas de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrita hace ya unas décadas, no ha perdido actualidad y es totalmente aplicable al año 2024. En ella el autor señala la importancia de sonreir y ser amables con el cliente, coincide también en la idea de mostrar un interés genuino por los demás, y aconseja elogiar con frecuencia reconociendo las cualidades de otras personas.

Psicología de ventas, de Brian Tracy. En este libro, Tracy comparte la importancia de construir confianza con el cliente, ser persistente y demuestra cómo el producto o servicio va a solucionar una necesidad del cliente. Para ello, enfatiza la idea de comprender la mente del cliente identificando sus necesidades.

¿Qué sucede si un profesional se forma en técnicas de venta? Un profesional bien formado en el proceso de ventas será más capaz de entender las necesidades de sus clientes, sabrá hacer preguntas para conectar con ellos, conocerá las mejores maneras de argumentar su producto o servicio y no dudará a la hora de manejar las objeciones. Todo ello conduce a clientes más y mejor informados, con una mayor calidad en la atención y con más motivación para comprar a ese vendedor frente a otros con menos habilidades y peor actitud.

Todo esto le llevará a una mayor confianza en sí mismo. Se sentirá más seguro a la hora de hablar con clientes potenciales y esto conduce a aumentar las ventas.

Finalmente, obtendrá unas mayores oportunidades de éxito profesional, será más valioso para su empresa, podrá acceder a mejores puestos de trabajo y podrá obtener más reconocimiento, estabilidad y mayores ingresos.