El ritmo dominicano llega a Málaga este verano con el Dembow Fest de Selvatic

El cartel incluye a algunos de los grandes exponentes de este estilo como Rochy RD, Chimbala, Lírico en la Casa y Yaisel LM

La propuesta amplía las opciones musicales de más de 30 conciertos de Selvatic Málaga Fest

Selvatic Fest trae a Málaga una nueva propuesta que remarca la música en directo como protagonista absoluta de la noche malagueña este próximo verano. El Dembow Fest acercará al público lo mejor de este género dominicano con las actuaciones de Rochy RD, Chimbala, Lírico en la Casa, Yaisel LM y DJ Ballesteros, el próximo sábado 13 de julio. Las entradas se pueden adquirir en la página web del festival.

Este estilo, hibrido de reggaetón y dancehall, será otro de los géneros que Selvatic presenta dentro de una propuesta cultural que pasará por el rock, el pop, la electrónica, el rap o el flamenco. Artistas nacionales e internacionales, consagrados y emergentes, se mezclarán de junio a septiembre de 2024 en las instalaciones de Málaga Forum con una propuesta de calidad para todos los públicos. Además de los recientemente anunciados Juan Luis Guerra, y Juanes, el festival acogerá los espectáculos de Nicki Nicole, Rels B, Andy & Lucas, Bomba Estéreo, Yandel, Ptazeta, C.R.O., Pitingo, Reality, Dei V, Lit Killah, Lia Kali y Alejo, entre otros. Además, los artistas franceses Gims, Soolking, Lacrim, Leto, Marwa Loud y Mister You darán forma a la primera edición del French Urban Fest, otra de las novedosas apuestas de Selvatic Fest para los meses de verano en Málaga.

Dembow Fest: ritmo y percusión para el verano de Málaga Esta nueva iniciativa de Selvatic es una apuesta por traer a Málaga Forum un estilo como el dembow, cada vez más popular dentro de la amplia gama de música latina, y que se celebrará el próximo sábado 13 de julio. Para ello, la organización del evento ha preparado un festival que incluirá las actuaciones de algunos de los máximos exponentes del género: Chimbala, Rochy RD, Lírico en la Casa, Yaisel LM y DJ Ballesteros.

Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido en el medio artístico como Rochy RD, es un cantante de rap dominicano. En el año 2018 salta a la escena musical con su tema A veces no tengo money. Desde entonces comenzó una trayectoria que ha conquistado al público latino con temas como 8 Remix, Moca, Contigo, Navidad sin ti, Energy, La pusha, Flow, Extremo, Higuey, Pasarte a buscar o Callejón, entre muchos otros. Su mayor éxito hasta la fecha es Rumba, con más de un millón trescientas reproducciones en YouTube, en menos de una semana, y que le proporcionó una nominación a los Premios Heats, Premios Juventud, entre otros. Alta gama (remix), junto a Ozuna, se convirtió en tendencia mundial el día de su lanzamiento con más de 1 millón de visitas en 24 horas en YouTube, y supuso un nuevo despegue para su carrera.

Conocido como 'El Rey de la Calle', el dominicano Chimbala es un destacado rapero y cantante dominicano de música urbana, nacido en Santo Domingo, que se ha colocado a la vanguardia del género urbano como uno de los representantes más notorios del reggaetón en Centroamérica y Latinoamérica. Su música le ha permitido colaborar con grandes nombres como Zion & Lennox, Justin Quiles, Guayna o Don Miguelo. Ganó fama con la canción Maniquí y el remix junto a Farruko. En 2021 realizó varias colaboraciones como Loco junto a Justin Quiles, la cual se posicionó en el número uno en la lista de éxitos Billboard. Se me nota con el mambero dominicano Omega; Colombiana, El pito Remix Internacional, o su participación en el escenario de Premios Lo Nuestro en 2022 con Wow BB de Natti Natasha son algunos de los hitos que le han proporcionado certificaciones en triple platino. Sus últimos éxitos, Feliz, o Déjate ver con el colombiano Kamm, le han proporcionado nuevos números uno y serán, sin duda, canciones que sonarán en su actuación de Selvatic.

Lírico en la Casa es uno de los artistas, productores y actores más influyentes de la República Dominicana. Ha cosechado grandes éxitos con varios de sus singles como Súbete, Muévelo y Marianela, que gracias a la red TikTok se volvieron virales y alcanzaron cientos de millones de vistas en YouTube. Por ejemplo, su éxito Súbete cuenta con más de 241 millones de visitas. Sus canciones están entre las más solicitadas por el público en las emisoras locales de la República Dominicana y las internacionales. Acaba de terminar su gira por EE.UU. visitando más de 8 ciudades diferentes, y acaba de firmar un nuevo contrato discográfico con Mr.305 Records. Lírico en la Casa está listo para llevar su carrera al siguiente nivel con colaboraciones internacionales y nueva música fresca para todos sus fans.

Yaseil LM es un joven artista de 23 años, compositor y rapero nacido en el Barrio de Maquitería en Santo Domingo Este, República Dominicana. Su incesante deseo de rapear ha sido la clave para el inminente éxito que ha obtenido y con que ha desbordado las redes sociales en 2022; La 40. Con los consiguientes singles Tu no ta’ en na y Boy Boy con Hensel de la H se ha consolidado en la radio y se ha viralizado en plataformas de redes sociales, posicionándolo como un nombre influyente en la música latina contemporánea. Pitoleo, o Prepotente con Kreizy K y Tu pum-pum con la cantante Candy Flow son algunos de sus recientes éxitos, gracias los que obtuvo reconocimiento en los Premios Heat 2022. El artista ha remarcado desde sus inicios la importancia del apoyo que sus padres, Victor Manuel Erazo Damian y Yoquisis Coronado Jimenez, le han ofrecido desde sus comienzos, así como la relevancia esencial que tiene para él “la fe en Dios”.

DJ Ballesteros es productor nacido en Madrid (España). En los últimos años, se ha convertido en uno de los más respetados del momento, gracias a sus distintas y exitosas actuaciones por Europa, sus giras por EE. UU., México y República Dominicana. Esto ha servido como precedente para crear una nueva cultura entre los DJ en el país, más cercanos a las propuestas de música latina. Actualmente, es uno los DJ urbanos más demandados de España y uno de los más queridos en República Dominicana.

El dembow es un conjunto de ritmos creados por el dúo de productores jamaicanos Steely & Clevie, para luego ser implementado en Puerto Rico en la creación del reggaetón. Así como el reggaetón ha sido un género musical en constante evolución, el dembow ha vivido su propio proceso, que a su vez ha servido también para construir el estilo musical de la República Dominicana que lleva el mismo nombre del ritmo. Este género toma su nombre de una canción interpretada por Shabba Ranks, titulada Dem Bow, canción de dancehall que se hizo popular en diferentes países e islas caribeñas en 1990.

Todos los conciertos de Selvatic Málaga Fest

22 de junio - Andy & Lucas

28 de junio - French Urban Fest: Gims + Marwa Loud + Leto

29 de junio - French Urban Fest: Soolking + Lacrim + Mister You

30 de junio - Juanes

5 de julio - Yandel + Alejo + Dei V

7 de julio - Juan Luis Guerra 4.40

9 de julio - Bomba Estéreo

12 de julio - Nicki Nicole + Reality

13 de julio - Dembow Fest: Rochy RD, Chimbala, Lírico en la Casa, Yaisel LM y DJ Ballesteros

26 de julio - Boombastic Costa del Sol: Rels B, Cruz Cafuné, Lit Killah, C.R.O. y más

27 de julio - Boombastic Costa del Sol: Arcángel, Ovy on the Drums, Funzo & Baby Loud y más

2 de agosto - Pitingo

6 de septiembre - Ptzateta + Lia Kali