Los radiadores de baja temperatura MINIB, excelente opción para sistemas como aerotermia, geotermia o calderas

El uso de energias renovables, como las soluciones de aerotermia, es ideal para mantener el hogar, la oficina o el local comercial en excelentes condiciones de temperatura y a la vez ahorrar dinero y energía.

Entre estas, los radiadores de baja temperatura resultan ideales para garantizar una óptima calefacción y/o refrigeración, con un portfolio formado por modelos de suelo de 6 cm de alto, pie o pared, como los que ofrece MINIB a través de Fetén Representaciones S.L: empresa importadora de la marca fabricante checa, capaz de adaptarse a las necesidades de sus clientes y ofrecer el mejor de los servicios.

Todo beneficios Al adquirir un radiador de baja temperatura de la gran variedad de modelos que ofrece MNIB, el usuario disfrutará de ventajas como el bajo volumen de agua, uno de los más bajos del mercado si no el menor, rangos de trabajo desde los 35º C hasta temperaturas convencionales de calderas centrales de 80 °C. Gracias a la eficiencia de estos convectores será posible generar un clima interior agradable incluso a temperaturas extremas. Más de 70 modelos forman parte de la cartera de convectores de MINIB. Cada equipo se destaca por su eficiencia, economía y líneas estéticas para operar en entornos secos o húmedos. Los modelos resultan muy asequibles por el bajo volumen de agua que requieren para calentar o enfriar un espacio. Igualmente, los equipos de esta marca son de un tamaño compacto que facilita el uso de poco espacio y armonizan perfectamente con la decoración de las habitaciones donde son instalados, gracias a su diseño de líneas modernas.

Versatilidad para cada uso La amplia gama de radiadores de baja temperatura, ideales como soluciones de aerotermia abarca varios modelos, tanto convección natural como forzada. Esta clase de equipos resulta ideal para instalar en entornos húmedos, como piscinas, baños o spas, grandes ventanales, pared como radiadores convencionales, pero con menores dimensiones y generando una gran convección. Asimismo, MINIB dispone en su catálogo online, al igual que en su sede física, en Vizcaya, los convectores independientes de pie y los murales, en versiones con ventilador o sin este. En el catálogo de este fabricante que distribuye exitosamente sus productos en más de 30 países, destaca la serie de convectores de diseño, que también utilizan el principio de convección al contar con una placa frontal de aluminio, de cristal liso de diferentes colores, o de granito, y ornamentos realizados con la técnica del arenado.

La versatilidad de los radiadores de baja temperatura de fácil instalación, permite complacer a todos los clientes, incluso a quienes gustan de productos atípicos, con formas arqueadas o anguladas y varias conexiones. De esta manera, MINIB garantiza comodidad, belleza y funcionalidad en cada una de las soluciones que ofrece, que no solo son perfectas para sistemas de aerotermia, sino que se adaptan a todas las fuentes de energía.