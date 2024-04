Descubriendo los innovadores relojes de Belltron

Aunque los relojes no suelen fallar, a veces pueden presentar inconvenientes como el desfase entre las agujas y la hora real. No obstante, hay modelos innovadores de relojes que garantizan exactitud en todo momento.

Belltron es una empresa italiana, con filial comercial en Madrid, dedicada al diseño, fabricación, producción y comercialización de productos electrónicos para iglesias, desde campanas y sistemas de audio, hasta relojes para cultos.

El tiempo es precisión Mientras que, para muchas personas, la exactitud en un reloj puede no ser de gran importancia, para otros se trata de un asunto de puntualidad y exactitud, ya sea en su entorno laboral o en su vida diaria. Para prevenir el desfase entre las agujas y la hora real, Belltron creó unos sofisticados dispositivos digitales que monitorean, comparan y sincronizan a la perfección la posición de las agujas del reloj, garantizando así una precisión absoluta para toda la vida.

Particularmente, la serie ROB de Belltron son modelos de minutería para relojes de torre que marcan la diferencia con respecto a los sistemas electromecánicos obsoletos que se utilizan hasta el día de hoy. Para poder hacer esto posible, la empresa ha hecho uso de aparatos digitales que son capaces de lograr una sincronización constante entre las agujas de las horas y de los minutos, con el reloj atómico.

Características de la serie ROB El sistema de los relojes ROB permite detectar la posición de las manecillas de los minutos y de las horas a través de un único sensor digital, lo cual garantiza que el reloj esté sincronizado de manera constante con el horario atómico de referencia. Asimismo, la minutería Belltron asegura una hora exacta en cualquier condición gracias a una serie de sensores ubicados en los ejes de las agujas del reloj, por conexión directa con el GPS y por el diálogo constante con la unidad de control que proporciona el horario atómico.

Por otra parte, el diseño y la implementación de la serie están hechos internamente con software dedicados y tecnología propia de la empresa. Así, se cercioran de cumplir con los estándares técnicos más altos y de calidad demandados.

Además, debido a la sincronización automática del dispositivo, no se requiere mantenimiento para los relojes. De manera que, en casos de apagones o cualquier situación externa que pueda ocasionar que el reloj se detenga, cuando vuelve la alimentación eléctrica, el sistema detecta de manera instantánea la posición de las agujas de las horas y los minutos, causando que el reloj se sincronice con la hora real.

Este nuevo sistema de relojes ha permitido ubicar a la empresa como una referencia en el sector, ofreciendo productos capaces de satisfacer las necesidades y demandas individuales y colectivas con respecto al tiempo.