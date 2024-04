Alicotrans se posiciona como una cooperativa diferente

La principal forma de traslado de mercancías de un lugar a otro es el transporte de mercancías por carretera. No hay sustituto válido y se siguen necesitando conductores que realicen este trabajo.

En este sector, la cooperativa transporte Alicotrans ofrece una manera distinta de operar. En particular, los socios construyen su propia retribución, por lo que cuentan con la oportunidad de ganar más que trabajando por cuenta ajena.

En la siguiente entrevista, un representante de Alicotrans explica cómo funciona esta organización y cuáles son los beneficios de pertenecer a ella.

¿Cuál es la diferencia de trabajar en Alicotrans con respecto a una empresa privada?

En Alicotrans, cada socio conductor construye su propia retribución, por diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a su trabajo, por tanto, no hay límites, sea cual sea el resultado, eso será lo que se le abone. Ahí entran en juego las habilidades como conductor de cada uno, su capacidad de no llegar nunca tarde, de no sufrir multas, de alargar la vida de los neumáticos, de evitar peajes, de evitar averías, de aprovechar al máximo el tiempo de conducción y descanso, etc. En cambio, el trabajador por cuenta ajena, que trabaja en una empresa privada suele tener una retribución más bien estable, o con un variable en función de la producción, pero suele ser bastante estable, sin posibilidad de ganar más.

Por otra parte, el nivel de autonomía y por ende la calidad de vida, de un socio de Alicotrans es muy superior porque decide sobre las cuestiones importantes de su trabajo, cuándo, cuánto y dónde, haciendo compatible su ocupación con cualquier asunto personal que le pueda surgir, ya que él decide y también asume la consecuencia de su decisión.

¿A qué beneficios acceden los integrantes de esta cooperativa de transporte?

Quien quiere dedicarse al transporte dentro de Alicotrans tiene acceso a vehículos en alquiler con opción a compra, tanto cabeza tractora como semirremolque. También se le proporciona trabajo si necesita, tarjetas de combustible, dispositivo de peaje, localización mediante GPS en tiempo real; acceso a nuestro taller privado; con posibilidad de fraccionar el pago de las reparaciones, hasta doce meses y sin intereses; camión de sustitución mientras se repara el suyo en nuestro taller; góndola de rescate para sacarle de cualquier avería en ruta y llevarle camión de sustitución para que continúe su viaje; garaje cubierto con cámaras y alarma; campa para aparcamiento; se le recurren las multas si corresponde; anticipos sobre liquidaciones futuras bajo determinadas condiciones. Todo encaminado a que el socio que nos elija tenga dentro de Alicotrans mayores probabilidades de desarrollar su actividad con éxito.

¿Cuáles son los requisitos para asociarse con Alicotrans?

Disponer de los carnets habilitantes para conducir; C+E, tarjeta CAP; tarjeta de conductor para el tacógrafo digital. Todo ello en vigor y realizar los desembolsos requeridos para su condición de socio. El resto lo facilitamos nosotros, vehículos, trabajo, combustible, etc.

Actualmente, esta cooperativa dispone de distintos espacios propios como un taller y un garaje. ¿A qué servicios pueden acceder los socios de Alicotrans en estos lugares?

El servicio de taller consiste en que el socio trae su vehículo a taller y al tratarse de un taller privado, él puede estar presente durante la reparación y comprobar las operaciones que se realizan, así como colaborar en ellas respetando todas las medidas de seguridad, relativas a equipos de protección y distancias de seguridad. Si el tiempo de duración del servicio se presupone largo, se le ofrece la posibilidad de llevarse un camión de sustitución sin cargo alguno, excepto el del propio seguro de circulación, que sí debe pagarlo. También, para el caso de que el importe económico de la avería fuera alto, tendrá la posibilidad de fraccionar hasta doce meses (dependiendo del importe), su pago.

En cuanto al garaje, se trata de un garaje cubierto, con cámaras de seguridad y alarma, el socio de Alicotrans puede hacer uso de él sin coste alguno, guardando la cabeza tractora el tiempo que necesite, preservando así la posibilidad de robos de gasoil o de otros materiales.

¿Cómo se compone la cartera de clientes de Alicotrans?

En la cartera de clientes de Alicotrans siguen teniendo un mayor peso las empresas logisticas, agencias puras sin camiones y sin choferes o una situación mixta. Es decir, con flota propia, pero también que subcontratan con otros transportistas. Nuestro objetivo es ganar cada vez más participación para el cliente directo, es decir el propietario de la mercancía a transportar, para evitar intermediarios y que parte de la retribución del socio no se quede perdida en la cadena de transporte. Estamos en ello y cada vez más ocurre que hay una relación directa entre cargador-propietario de la mercancía y Alicotrans, sin otros participantes en la cadena de transporte.

¿Los nuevos socios de la cooperativa pueden ofrecer servicios para clientes propios?

El socio de Alicotrans puede proponer prestar su trabajo a un cliente concreto, Alicotrans evalúa dicho cliente y si su solvencia está garantizada, generalmente por la compañía de seguros, la respuesta de Alicotrans al socio es que sí, que puede hacerlo. Puede hacerlo y puede cambiar de cliente cuantas veces desee, con la única condición de tener asegurado el cobro de esos servicios.

¿Esta cooperativa cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana?

Sí, nuestro crecimiento en número de socios nos hace candidatos a esas ayudas, por inversiones y sobre todo por incorporación de nuevos socios de determinados colectivos que se consideran merecedores de ese apoyo para su inserción laboral; jóvenes, mayores de 45 años, desempleados de larga duración, desempleados a los que se haya concedido el pago único, etc. Además del apoyo económico, que es muy importante, la Generalitat, con su legislación, proporciona el marco jurídico que permite el desarrollo de nuestra actividad en condiciones de seguridad para todos los intervinientes y hace posible un desarrollo saludable de la cooperativa.

En los últimos años, el sector de transporte ha afrontado un contexto complejo por el aumento en los precios del combustible, repuestos, neumáticos y otras variables. ¿Cómo se enfrentan estos problemas desde Alicotrans?

El aumento de los costes lo afrontamos por dos vías: intentando reducirlos por la vía de la negociación y gracias al aumento del volumen; y, por otro lado, de trasladarlos al precio de nuestros servicios, ya que de lo contrario se produciría un estrechamiento de márgenes que podría hacer inviable la actividad. Aun así, se pueden producir situaciones ocasionales de falta de rentabilidad para el socio, que podría desanimarle y sacarle del sector, en estos casos, tratamos de reubicarlo en otras rutas o con otros servicios que pudieran serle más rentables.

La cooperativa de transporte Alicotrans ofrece apoyo a aquellos conductores que se quieren desarrollar profesionalmente en este sector. Se trata de una organización en crecimiento que proporciona acceso a distintas oportunidades y permite trabajar en libertad.