Ya a la venta 'Esto es CURIOSÍSIMO', el esperado nuevo libro de curiosidades de Alfred López

La espera ha llegado a su fin con el lanzamiento del libro Esto es CURIOSÍSIMO de Alfred López. Con una trayectoria consolidada como escritor, bloguero, conferenciante y divulgador de curiosidades, el autor barcelonés sorprende una vez más con esta nueva entrega de su exitosa saga de libros de "el listo que todo lo sabe".

Esto es CURIOSÍSIMO es una recopilación de 366 nuevas curiosidades, una para cada día del año, que promete deleitar a los lectores con datos sorprendentes y, quizás, desconocidos para muchos de ellos. Desde el origen no español de las croquetas hasta la historia detrás de la popular marcha nupcial, pasando por el significado de expresiones cotidianas como "Se te ha comido la lengua un gato", este libro invita a sumergirse en un viaje de descubrimiento y asombro.

Alfred López es ampliamente reconocido por su habilidad para desvelar los datos más curiosos del mundo a través de sus numerosas colaboraciones en diversos medios de comunicación. Desde hace años, se ha destacado como un referente en la divulgación del conocimiento, alcanzando una amplia audiencia ávida de aprender y explorar gracias a su continua presencia en televisión, radio, blogs, podcasts, redes sociales y eventos de divulgación.

Este nuevo libro es su séptima obra y quinto de la saga que empezó en 2012 con el exitoso Ya está el listo que todo lo sabe, siguiéndole los títulos Vuelve el listo que todo lo sabe (2015), Ya está el listo que todo lo sabe de SEXO (2018) y Ya está el listo que todo lo sabe de la NAVIDAD (2019). Su nuevo trabajo, Esto es CURIOSÍSIMO, promete seguir entusiasmando a los lectores con su estilo ameno y didáctico. Además, cuenta con el prólogo del célebre actor, presentador y cómico Sergio Pazos, lo que aporta un valor añadido al libro.

Alfred López también es autor de los libros Eso no estaba en mi libro de historia de la política (Almuzara, 2019) y El listo que todo lo sabe ataca de nuevo, Palabras y palabros (Larousse, 2021).

Para aquellos que estaban ansiosos por sumergirse de nuevo en el sorprendente mundo de las curiosidades de Alfred López, "Esto es CURIOSÍSIMO" está disponible en exclusiva a través de Amazon. Se presenta en tres formatos y con un precio de venta de 15,98€, en tapa blanda, 19,99€, en tapa dura, y 5,99€, en versión ebook para Kindle, siendo este libro una fantástica oportunidad para disfrutar de 366 curiosidades, anécdotas e historias sorprendentes para ser cada día un poco más listos.

No hay que perder la oportunidad de comprar un ejemplar de Esto es CURIOSÍSIMO de Alfred López solicitándoselo directamente al autor, al correo libro(a)alfredlopez.info, y este lo hará llegar con una dedicatoria personalizada y sin gastos de envío (solo España peninsular).