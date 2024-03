¿Qué son las ISO 45001 e ISO 45004 y cómo afecta a la seguridad de las personas?

La norma ISO 45001 es un estándar global para la gestión de la seguridad y salud laboral. Su meta es mejorar el sistema de gestión para garantizar un entorno laboral seguro, previniendo riesgos laborales y ausencias por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. Publicada en marzo de 2018, reemplazó a la norma OHSAS 18001.

Los beneficios de la ISO 45001 incluyen su fácil integración con otros sistemas de gestión, la mejora continua de las condiciones laborales y el fomento de actividades que fortalezcan la relación con los empleados. Además, contribuye a mejorar la reputación de la empresa, rentabilizar su actividad y a elevar su nivel de excelencia.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la norma ISO 45004:2024, "Salud y seguridad en el trabajo. Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Evaluación del desempeño". Esta nueva norma proporciona directrices sobre cómo las organizaciones pueden evaluar de manera efectiva el desempeño de su gestión de la salud y seguridad en el trabajo (SST).

¿Qué es la norma ISO 45004:2024? La norma ISO 45004:2024 ofrece una guía práctica para que las organizaciones de todo tipo, independientemente de su tamaño, sector o ubicación, puedan establecer procesos de monitoreo, medición, análisis y evaluación del desempeño en SST. También desarrollar indicadores relevantes para medir el éxito de sus iniciativas de SST. Así como determinar si se están logrando los resultados previstos en materia de SST. También para identificar áreas de mejora y tomar medidas para mejorar el desempeño en SST.

¿Por qué es importante la norma ISO 45004:2024?

La evaluación del desempeño en SST es esencial para demostrar la eficacia de los sistemas de gestión de SST. Identificar y abordar los riesgos de SST de manera proactiva; mejorar continuamente el desempeño en SST y reducir los accidentes y enfermedades laborales.

¿A quién aplica la norma ISO 45004:2024?

La norma ISO 45004:2024 es aplicable a todas las organizaciones, independientemente del tipo: públicas, privadas, sin fines de lucro, etc., el sector industrial: manufactura, construcción, servicios, etc., el nivel de riesgo, el tamaño o la ubicación.

El papel de la CAE en la ISO 45001 La Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) juega un papel importante en la certificación ISO 45001. La norma ISO 45001 define a los contratistas como organizaciones externas que proporcionan servicios a otras empresas en el lugar de trabajo. Para cumplir con lo establecido en la norma ISO 45001, la organización debe tener un procedimiento que gestione la relación con los contratistas, que deberá contemplar las obligaciones recogidas en el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales.

Además, la norma ISO 45001 introduce una importante novedad aparte del cumplimiento de la legalidad, pues considera que, para la selección de los contratistas, es necesario introducir criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)1. Para desempeñar la Coordinación de Actividades Empresariales, por tanto, se exigirá la verificación de que los contratistas son capaces de desempeñar sus tareas antes de permitirles proceder con su trabajo.

Seguridad ISO 45001 antes de seleccionar a contratistas La norma ISO 45001 establece que la empresa contratante debe coordinar los procesos de compras con los contratistas para identificar peligros, evaluar y controlar riesgos para la seguridad y salud laboral. Estos riesgos pueden surgir de las actividades de contratistas que impactan en la empresa, de las actividades de la empresa que afectan a los trabajadores de los contratistas, y de las actividades de los contratistas que influyen en otras partes interesadas en el lugar de trabajo.

Además, la norma ISO 45001 sugiere incorporar criterios de seguridad y salud laboral en la selección de contratistas y en los contratos. Antes de elegir un contratista, la empresa debe evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos de seguridad y salud laboral.

¿Qué requisitos se necesitan para obtener la certificación ISO 45001? Para que una organización obtenga la certificación ISO 45001, debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en la norma. Los más importantes los hemos agrupado en los siguientes puntos:

Contexto de la organización: la organización debe comprender su contexto y determinar los factores internos y externos que pueden afectar a su sistema de gestión de la SST. También debe identificar las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas relacionadas con la SST.

Liderazgo y participación de los trabajadores: la dirección de empresas y organizaciones, incluso los propios CEO de las mismas, deben demostrar liderazgo y compromiso con la SST. De esta manera se debe establecer una política de SST y objetivos medibles. También es importante fomentar la participación de los trabajadores en todos los niveles de la organización.

Planificación: se debe establecer un plan en el que se recojan los puntos a realizar para alcanzar sus objetivos de SST. Identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados con el trabajo. Establecer controles para eliminar o reducir los riesgos y desarrollar un plan de respuesta a emergencias.

Apoyo: la organización debe destinar los recursos necesarios para implementar y mantener su sistema de gestión de SST. También proporcionar capacitación y comunicación adecuadas a los trabajadores.

Operación: las empresas tendrán que establecer los mecanismos necesarios para realizar mediciones y monitoreo para evaluar la eficacia de su sistema de gestión de SST.

Evaluación del desempeño: empresas y organizaciones deben realizar auditorías internas para verificar que su sistema de gestión de SST cumple con los requisitos de la norma, y realizar mediciones y monitoreo para evaluar este.

Mejora continua: se analizarán incidentes, accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. Adoptar medidas para corregir las no conformidades. Aprender de las experiencias de incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Se debe implementar un sistema de gestión documental. Así como mantener registros de su sistema de gestión de SST.