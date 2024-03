Atlántica Garantía ofrece un servicio ágil y eficiente de garantía mecánica para particulares

A la hora de vender un vehículo usado o de segunda mano, contratar una garantía mecánica particulares permite facilitar la venta porque cubre cualquier avería fortuita que pueda sufrir.

En ese sentido, la compañía Atlántica Garantía se dedica a la tramitación de garantías mecánicas para coches nuevos y usados, de segunda mano y de ocasión y otro tipo de vehículos. Una de las características principales de esta firma española es que son 100 % independientes, debido a que no representan a ninguna aseguradora, banco o entidad.

Atlántica Garantía ofrece el servicio de garantía mecánica para particulares El servicio de garantía mecánica particulares que proporciona Atlántica Garantía cubre los desperfectos del vehículo y garantiza tanto los gastos de piezas cubiertas como de mano de obra correspondiente a la reparación. Por tal motivo, los profesionales de la compañía poseen un profundo conocimiento sobre las necesidades y problemáticas que puede presentar cada cliente.

En ese sentido, los clientes no deben estar preocupados por la gestión de la garantía porque esto corre por cuenta del grupo humano, el cual trabaja de forma personalizada para resolver cada caso en particular. La solución de cualquier tipo de avería es un factor que facilita la venta del vehículo entre particulares y otorga la posibilidad de alcanzar mejores condiciones.

Otra de las ventajas de Atlántica Garantía es que disponen de una vasta red de suministradores para recibir todo el material necesario, lo que favorece la ejecución de reparaciones a bajo coste. Dentro de los daños que cubre este tipo de seguro se encuentran aquellos que comprometen algún componente del motor, la caja de cambios, el sistema de dirección, el sistema de alimentación o el sistema eléctrico.

Contratar una garantía mecánica vía online Uno de los beneficios de contratar la garantía mecánica para particulares en Atlántica Garantía es que los clientes pueden hacer ese proceso de forma online, y completar los datos del formulario disponible en la página web. En el caso del particular, el tarifador en línea permite registrar las características del vehículo para obtener un presupuesto al instante.

El siguiente paso es responsabilidad del equipo de especialistas, quienes realizan una evaluación de las características del coche de segunda mano para recomendar el plan más adecuado. Una vez seleccionado el tipo de cobertura, los usuarios pueden completar su transacción con el pago a través de una plataforma segura.

Atlántica Garantía es considerada como una de las mejores opciones del mercado gracias a un servicio ágil, eficiente y de máxima calidad, donde el propietario de cada vehículo puede acceder a excelentes seguros de garantía mecánica particulares para su coche nuevo o usado.