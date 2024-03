Vulcanet Auto (by Ceroil) presenta las toallitas para limpiar vehículos en seco y ahorrar agua

Recientemente, Ceroil se ha convertido en la importadora exclusiva de la compañía Vulcanet para sus productos de auto en España.

Como empresa española de referencia en el mercado de los aditivos y otros productos para el cuidado y mantenimiento de vehículos, Ceroil busca llevar a sus clientes los mejores productos del sector, que aporten soluciones reales a las necesidades de los coches.

En este contexto, Vulcanet presenta unas toallitas para limpiar vehículos en seco, que no solo ofrecen excelentes ventajas para la limpieza y el mantenimiento rápido y eficiente del automóvil, sino que son de especial utilidad para el ahorro del agua.

Toallitas limpiadoras prácticas, eficientes y de amplio alcance Vulcanet es una marca proveniente de Francia con gran fama en todo el mundo por el éxito de sus productos para la limpieza de coches.

Con sus toallitas húmedas, garantizan un excelente lavado y están indicadas para diferentes superficies, incluyendo aquellas que aumentan la temperatura como la carrocería, chapas, llantas, piezas de plástico, piezas cromadas y los cristales.

A diferencia de la cera, que alcanza su fundición a los 35° C, las toallitas Vulcanet cuentan con resinas protectoras capaces de soportar temperaturas que sobrepasan los 300° C. Con esto se garantiza que el producto no se va a derretir, y es ideal para los climas cálidos. Este producto está diseñado para ser usado sin necesidad de agua en superficies completamente secas, una característica que lo hace muy especial para los tiempos de sequía actuales.

Si se calcula que en cada lavado se utilizan 250 litros de agua y se realizan unos 20 lavados al año, con el uso de Vulcanet se ahorrarían 5.000 litros de agua anualmente.

Los múltiples usos de las toallitas Vulcanet Al traer a España los productos de Vulcanet, Ceroil pone al alcance del público una solución innovadora que puede ser útil en una variedad de escenarios. Las toallitas para limpiar vehículos en seco son capaces de remover restos de impactos de insectos en la carrocería, luces y plásticos. Su acción limpiadora también aporta brillo a las superficies, además de protegerlas y mantenerlas en buen estado. Además, actúa como desengrasante y es capaz de quitar el alquitrán de las llantas, sin provocar alteraciones en los barnizados, las aleaciones ligeras, la pintura o los plásticos y protege la carrocería al extender una capa invisible antimanchas.

En cuanto a la cantidad de toallitas necesarias para la limpieza, se estima que para un vehículo de tamaño medio basta con solo 3 toallitas para realizar un lavado completo sin una sola gota de agua. Vulcanet también es un producto ecológico, ya que es incinerable y no libera contaminantes capturados, y sus componentes no son dañinos para el organismo.

Gracias a Ceroil, ahora los españoles tienen a su disposición una forma efectiva e innovadora de lavar sus coches, sin el uso de agua.