Alisar una vivienda con Pintores Madrid

Tiempo atrás, el gotelé era una de las principales tendencias de decoración para revestir paredes. Sin embargo, esta opción ha caído en desuso.

En parte, esto se debe a que resulta difícil de mantener y no es del todo higiénico. Con respecto a esto último, el polvo queda atrapado fácilmente en las rugosidades de este acabado. Además, a la hora de hacer una reparación es prácticamente imposible repetir el patrón de las gotas.

Ahora bien, para deshacerse de este tipo de revestimiento es necesario alisar la pared. De esta manera, es posible volver a pintar o realizar un empapelado. Para ello, una buena opción es recurrir a los servicios de la empresa Pintores Madrid. Esta firma cuenta con un equipo de profesionales que se especializa en alisar pisos en Madrid.

El proceso de alisado de una pared Esta tarea requiere de tiempo y habilidad, por lo que siempre es recomendable contactar con expertos. En particular, el primer paso consiste en limpiar muy bien la superficie. Por lo general, se emplean cepillos profesionales para eliminar toda la suciedad y el polvo.

Una vez que este trabajo está concluido es posible comenzar a extender la pasta alisadora. Esta operación se realiza con una espátula especial plana de metal y requiere de paciencia. En este sentido, hay que repasar la superficie una y otra vez hasta eliminar cualquier tipo de marca. Además, para conseguir un buen resultado la masilla se debe extender de manera homogénea.

Cuando esta primera etapa ha finalizado es necesario esperar a que se seque correctamente. Después, hay que aplicar una segunda capa de pasta. En algunos casos también es necesario repetir esta operación por tercera vez. Nuevamente, hay que aguardar que el producto se seque para empezar a lijar.

En algunos casos, antes de colocar la masilla es conveniente raspar las rugosidades con una espátula. Esto se hace cuando el relieve es muy pronunciado. De cualquier manera, al llegar al final del proceso hay que aplicar una imprimación fijadora o selladora.

Es conveniente contratar a los profesionales de Pintores Madrid Esta empresa garantiza trabajos de alta calidad. Además, cuenta con equipamiento de última generación. Por ejemplo, para quitar el gotelé estos especialistas disponen de lijadoras de avanzada que simplifican el procedimiento.

Por otro lado, Pintores Madrid ofrece precios competitivos a pesar de usar materiales de primera calidad. Por último, este equipo de profesionales trabaja de manera rápida y ordenada. Al finalizar, todo queda limpio. Además, en el caso de que sea necesario pintar no suelen tardar más de un día. Esto es esencial, ya que un trabajo de este tipo en el hogar puede resultar molesto.

Con el apoyo de los expertos de Pintores Madrid es posible alisar piso en Madrid para actualizar la decoración de una vivienda.