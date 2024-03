Servicios de marketing digital en Sevilla con los especialistas de Naftic

La última edición del Digital Report 2024 que realiza We Are Social ha reflejado que más 5.350 millones de usuarios navegan en internet a nivel global. Esto, sumado al boom de las redes sociales y al desarrollo tecnológico digital incesante, justifican la relevancia del marketing digital como un modelo de comercialización prioritario para las empresas que desean tener una mayor visibilidad en la red y atraer a más público.

Este conjunto de estrategias resulta vital para expandir la presencia en línea de una marca y conocer a la audiencia en profundidad para estudiar sus comportamientos e intereses y, en función de eso, ofrecer ofertas y contenidos a medida. Por tal motivo, es relevante contar con especialistas que sean capaces de entender las complejidades del mercado informático para impulsar el crecimiento de las marcas.

En este marco, Naftic aparece como una empresa especializada en desarrollo web y servicios de marketing digital Sevilla. La firma ofrece múltiples soluciones informáticas y digitales.

Expertos en marketing digital Sevilla Naftic es una de las empresas líderes en el sector de la informática y el diseño web de Sevilla, gracias a un amplio portafolio de servicios digitales. Los desarrolladores web que componen la plantilla son capaces de trabajar con código de programación puro y CMS, al igual que con WordPress o con Prestashop, para materializar las ideas planteadas por sus clientes.

Asimismo, los especialistas informáticos se encargan también de generar aplicaciones multiplataformas para que todo tipo de negocios tengan la oportunidad de ampliar su alcance a sus comunidades y clientes, de una forma sencilla y cómoda en la gran variedad de dispositivos tecnológicos existentes.

Uno de los puntos más destacados del servicio de Naftic es el posicionamiento SEO y SEM o Google Ads.

Después de un exhaustivo análisis del sector donde se encuentra el negocio local o pyme y de la página web que pretenden posicionar, los profesionales trabajan con todas las líneas de posicionamiento SEO: SEO On page, SEO Off Page, SEO Técnico, campañas con anuncios, generación de contenido actualizado y estrategia de enlaces; sumado a la estrategia SEM que permite diseñar todas las partes de un anuncio (extensiones de llamada, clic en página, vídeos) para el ámbito e-commerce.

Otros servicios Naftic cuenta con mucha experiencia, tanto en la gestión de redes sociales como en el diseño y desarrollo de contenidos que captan la atención de clientes potenciales. En esa materia, ofrece asesoría y la implementación de herramientas de promoción o anuncios que responden a una segmentación del público (edad, lugar, género, preferencias) y a las necesidades del negocio.

Asimismo, dispone de un servicio de mantenimiento web mensual, con actualizaciones de plugins y plantillas para que el sitio funcione correctamente sin la amenaza de hackers.

Por último, cabe destacar que la firma también despliega servicios de hosting con un almacenamiento propio en la nube para guardar de forma segura datos, documentos y archivos de enorme valor empresarial.