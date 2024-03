Una entrevista con el fundador de Kanaluha, la tienda de ropa ecológica

La industria tradicional de la moda es considerada una de las más contaminantes del mundo debido al uso excesivo de recursos durante el proceso de fabricación para cubrir la demanda de mercado. Por esta razón, cada vez más organizaciones, comunidades y personas se interesan en comprar ropa ecológica a empresas especializadas en su producción y distribución responsable. Kanaluha nace de este interés y el amor de Isaías Gómez, su fundador, por la naturaleza y la protección y recuperación del medioambiente. Hoy, contará como fue todo el proceso para comenzar en este sector.

¿Isaías, cuál fue el principal factor que te motivó para pasar de un hobbie a crear una marca de ropa ecológica?

Mi pasión por la naturaleza y mi preocupación por el medio ambiente. Desde pequeño, siempre he estado cerca del mar y disfrutado de las montañas. Desde mi infancia, he tenido una conexión profunda con el mar y las montañas, lo que sembró la semilla de esta idea. Al descubrir la fibra de bambú, con sus propiedades sostenibles y antibacterianas, supe que era el material perfecto para mis diseños. Así nació Kanaluha, con el compromiso de ofrecer una alternativa ecológica en el mundo de la moda.

Siempre me ha gustado la moda y el diseño, pero nunca pensé que podría dedicarme a ello profesionalmente. Sin embargo, hace unos años me di cuenta de que había una gran demanda de ropa ecológica, que respeta el medio ambiente y a las personas que la producen. Me pareció una oportunidad de hacer algo que me apasiona y que además tiene un impacto positivo en el mundo.

Mi visión para Kanaluha es crear prendas que no solo sean de alta calidad, cómodas y originales, sino que también transmitan un mensaje de cuidado y conexión con nuestro entorno.

¿Por qué decidiste centrarte en la venta de ropa ecológica? ¿Crees que esto os distingue en el mercado?

Ahora hay una tendencia clara de todas las marcas a decantarse por productos ecológicos y mostrar su lado más verde. Este rumbo ha llegado incluso hasta una de las industrias que a priori, parecería poco probable que se decantara por productos más ecológicos, como es el sector automovilístico. La industria textil no podría ser diferente, siendo una de las que más contaminan en todo el mundo, por los procesos de fabricación y el volumen anual de productos vendidos. Esta tendencia hacia lo "verde" me parece muy positiva, venga de donde venga, siempre y cuando venga acompañada de acciones efectivas y que aporten beneficios tangibles, no simplemente acciones de marketing para mejorar la reputación de la marca.

Respondiendo a tu pregunta, el estar enfocados a prendas de vestir ecológicas tal vez todavía nos distinga en el mercado, pero cada vez, por suerte, hay más marcas de ropa ecológica y espero que en pocos años, deje de ser un factor diferenciador. Aun así, en Kanaluha seguiremos nuestro rumbo porque creo que de esta manera podemos aportar beneficios a las personas y al planeta.

¿Qué beneficios aportan las camisetas de fibra de bambú y algodón orgánico?

Los beneficios de nuestras camisetas de fibra de bambú y algodón orgánico tienen dos factores bien diferenciados. Por una parte, están los beneficios para quien se pone la camiseta. La tela que está hecha con fibra de bambú es sorprendentemente suave al tacto y eso hace que las camisetas sean muy cómodas y ligeras de llevar, esto se debe a la suave estructura redonda de la fibra de bambú, que no tiene elementos cortantes o ásperos que puedan causar irritación, por lo que es perfecta para personas con problemas en la piel y para bebés. También posee propiedades de absorción de la humedad superiores a las del algodón convencional, lo que ayuda a la transpiración y a mantener la piel seca durante más tiempo. Por otro lado, la planta del bambú posee una sustancia antibacteriana llamada "Bamboo Kun" que evita que le ataquen las plagas. Hay estudios que dicen que esa propiedad antibacteriana de la planta se mantiene en la viscosa resultante para la fabricación de la tela, evitando que las bacterias aparezcan durante más tiempo que en una prenda de algodón convencional. El resultado es que tarda más en oler mal a raíz de la sudoración. Y por si todo eso fuera poco, también tiene propiedades termorreguladoras y aislantes, que dan una sensación de frescor en los días calor y mantienen el calor del cuerpo en invierno.

El otro tipo de beneficios que aportan nuestras camisetas de fibra de bambú y algodón orgánico tienen que ver con el medio ambiente. La industria textil es una de las más contaminantes y que más agua utiliza en el mundo. La planta de bambú es una de las que más rápido crecen y se puede cosechar durante todo el año sin necesidad de replantar, ya que aparecen nuevos brotes por sí solos. El rendimiento de una hectárea de bambú llega a ser hasta 10 veces superior que una de algodón. También requiere menos energía y agua para su crecimiento en comparación con otras plantas y árboles, además necesita menos mantenimiento al ser muy fuerte, teniendo mayor capacidad de sobrevivir a condiciones de sequía, inundación o plagas (otra cosa importante es que no necesita pesticidas debido al Bamboo Kun). Por último y no menos importante, la fibra de bambú, es 100 % biodegradable y puede degradarse en por completo en la tierra gracias a los microorganismos y a la luz solar.

¿Cuáles son los principios y valores que definen a esta marca?

En Kanaluha valoramos lo natural y lo perdurable. Nuestras camisetas de fibra de bambú son el reflejo de una forma de vida consciente y sostenible. Creemos en la belleza de lo simple y en la importancia de crear prendas que no solo sean parte de tu guardarropa, sino también de tu vida. Pienso que no necesitas un armario lleno para sentirte completo; unas pocas prendas de calidad, cómodas y ecológicas son suficientes. En Kanaluha, cada pieza es creada con pasión, responsabilidad ambiental y los mejores materiales ecológicos, acompañándote fielmente en cada nuevo capítulo de tu vida. Imagina una camiseta que te acompañe durante 15 años, que sea testigo de tus logros, tus viajes y tus momentos más especiales. Esa es nuestra visión. Queremos que nuestras camisetas sean algo más que una prenda de vestir, que sean parte de tu historia.

¿Qué estrategias utiliza Kanaluha para dar una atención al cliente a medida?

La mejor estrategia que tenemos es el compromiso sincero de solucionar cualquier problema que tengan nuestros clientes, les escuchamos activamente y nos preocupamos para que su experiencia con nosotros y nuestros productos sea la mejor posible. Para ello tenemos diferentes maneras de contactarnos, ya sea por correo electrónico, WhatsApp o llamada y ofrecemos una atención personalizada. Nos preocupamos de nuestros clientes antes, durante y después de la compra.

¿Cuáles han sido los mayores retos a los que se ha tenido que enfrentar Kanaluha hasta hoy?

El mayor reto está siendo dar a conocer y posicionar en el mercado español un producto innovador como lo son las camisetas de fibra de bambú. Este material, aunque no muy conocido todavía en España, tiene el potencial de revolucionar la industria de la moda debido a sus numerosas ventajas. No solo ofrece una comodidad excepcional para quienes lo usan, sino que también representa una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Creo firmemente que la ropa de fibra de bambú no es solo una tendencia pasajera, sino un paso adelante hacia un futuro más verde y consciente en la moda.

¿Tenéis planes de innovación de cara al futuro, con relación a la ropa ecológica?

Mi visión de futuro va más allá de simplemente vender ropa, en Kanaluha buscamos revolucionar el mercado con innovaciones sostenibles. Aunque actualmente estamos concentrados en establecer nuestra presencia en España y en el reconocimiento de nuestra marca, siempre estamos atentos a las oportunidades de innovación que puedan surgir. ¡Imagina un futuro donde tu ropa te proteja de los mosquitos de manera eficaz! Estoy al tanto de iniciativas innovadoras que están desarrollando prendas revolucionarias con propiedades repelentes de insectos integradas. Con el avance del cambio climático, se prevé un aumento en las temperaturas en nuestro país, lo que inevitablemente atraerá a más mosquitos y prolongará su temporada de actividad. Esa es la dirección hacia la que apuntamos: crear moda que sea funcional, ecológica y esté al servicio del bienestar de nuestros clientes.

¿Cómo planea Kanaluha expandir su imagen de marca y promover un mayor uso de la ropa ecológica en la sociedad?

Kanaluha es una marca que vive y respira sostenibilidad, siempre buscando maneras de hacer que la moda sea más ecológica y accesible para todos. Una de nuestras estrategias clave es la educación y concienciación. Lanzamos campañas informativas en todas nuestras plataformas para ayudar a la gente a entender por qué es tan importante elegir ropa ecológica. Pero no nos detenemos ahí; vamos a colaborar con diseñadores y artistas para crear colecciones especiales que no solo son ecológicas, sino también alucinantes. La transparencia es otro pilar fundamental para nosotros. Nos aseguramos de que cada prenda tenga una etiqueta clara que muestre los materiales utilizados y las prácticas sostenibles detrás de ella. También explicamos lo que significan nuestras certificaciones ecológicas como OEKO-TEX o Fair Wear, porque sabemos que estas pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia en cómo se percibe nuestra marca. Finalmente, creemos en la fuerza de las alianzas. Trabajamos codo a codo con ONGs y empresas que comparten nuestra visión para llevar a cabo proyectos conjuntos como campañas de reforestación o limpieza de playas. Y para cerrar el ciclo de vida de nuestros productos, estableceremos programas de reciclaje donde nuestros clientes pueden devolver sus prendas de bambú usadas para darles una nueva vida.

Kanaluha tiene como objetivo principal ayudar al planeta mediante la venta de sus camisetas de fibra de bambú y algodón orgánico. Esta venta, sumada a sus campañas informativas, promueven un estilo de vida más consciente y sostenible con el medioambiente sin dejar de lado la importancia de vestir a la moda. Actualmente, Kanaluha ofrece ropa ecológica para hombres y mujeres, incluyendo sudaderas unisex, prendas básicas, camisetas para surf, montaña, yoga y otros artículos exclusivos.