El curso de inteligencia artificial gratis y en español que se ha hecho viral

Gonzalo de la Campa, fundador de Escuela Emprende, academia online con alumnos en más de 30 países, ha publicado recientemente un Curso de Inteligencia Artificial gratuito y en español, donde en pocos vídeos, resume y explica de forma sencilla cómo utilizar ChatGPT para principiantes, como ganar dinero con la Inteligencia artificial, como traducir vídeos, crear cursos o incluso cómo escribir libros, post o artículos de forma práctica y sencilla gracias a la IA.

Ya hay más de 12.000 alumnos inscritos al curso gratis de Inteligencia Artificial y la cifra no para de aumentar, ya que los testimonios de los alumnos que ya han realizado el curso son, verdaderamente espectaculares, con una valoración de 4,9 estrellas en Google sobre cinco.

Cualquier persona con un ordenador o dispositivo móvil puede apuntarse aquí al Curso de Inteligencia Artificial Gratis en español y así empezar a aprender lo más sencillo.

Gonzalo de la Campa cuenta, además, con un Canal de YouTube con más de 125.000 suscriptores y más de 7 millones de visualizaciones donde ha publicado más de 400 vídeos donde ayuda a emprender en internet, diseñar páginas web o crear cursos online y ha publicado también más de 70 vídeos explicando herramientas útiles de Inteligencia Artificial que se pueden usar en el día a día.

En el curso gratis de inteligencia artificial cuenta con vídeos explicativos a los que acceden los alumnos en el área privada, una vez se hayan registrado y tienen acceso de por vida para poder ver las futuras actualizaciones.

Además, Gonzalo, cuenta con otro curso de pago mucho más completo y avanzado y con más de 50 lecciones, donde los alumnos que se quedan con ganas de ir un paso más allá, pueden inscribirse para convertirse en especialistas de Inteligencia Artificial, ya que además cuenta con soporte personalizado y diploma certificado. Este curso, además, puede ser bonificado por FUNDAE con lo que las empresas españolas pueden formar a sus trabajadores en Inteligencia Artificial, inscribiéndoles en el curso y posteriormente solicitando la bonificación hasta del 100 % de la inversión realizada.

Todavía son muy pocos los que dominan realmente la inteligencia artificial y los primeros en formarse muy posiblemente tendrán mucha ventaja a la hora de competir en el mercado laboral.

Gonzalo de la Campa tiene también otros 6 cursos gratis donde no solo es posible aprender a dominar la IA, sino que cuenta con cursos gratuitos para aprender a validar una idea de negocio antes de emprender, un curso de WordPress gratis, un curso de YouTube gratis, etc.