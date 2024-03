Mukane, de fracasar en emprendimientos a revolucionar cientos de negocios con su estrategia de marketing digital

Los fundadores de Mukane, una agencia de marketing digital que está cambiando las reglas del juego, cuentan su historia de superación. Empezaron tropezando con sus propios proyectos, pero esos tropiezos les enseñaron a levantarse más fuertes. Hoy, están al frente de las estrategias digitales de incontables negocios, aplicando las lecciones aprendidas en el camino.

Decís que habéis fracasado en proyectos anteriores. ¿Qué os ha llevado a montar una agencia de marketing digital y conseguir llevar a vuestros clientes al éxito?

Empezamos jóvenes, llenos de teoría de la universidad, creyéndonos los reyes del marketing. Craso error. La realidad nos dio un baño de humildad: el verdadero juego empieza cuando te llevas las primeras hostias. Así aprendimos, a golpes, autoafirmándonos, experimentando hasta que dimos en el clavo. Nos empezó a ir bien, empezamos a crecer y como emprendedores que somos, nos embarcamos en una nueva aventura y abrimos la agencia con un propósito claro: replicar ese éxito que habíamos conseguido en nuestros proyectos, esta vez para otros negocios.

En un mercado tan competitivo, ¿qué hace única a vuestra agencia de marketing digital?

Lo que nos diferencia es nuestro enfoque, nosotros no ofrecemos servicios de marketing digital, nos vemos como socios estratégicos de los negocios que asesoramos. No solo somos una agencia; somos empresarios, igual que nuestros clientes. Entendemos sus luchas porque han sido y son las nuestras. Y sabemos que al final del día, lo que le importan son los resultados, no que le intenten impresionar con vanidades y métricas que no le llevan a ninguna parte.

Habláis de evitar el "éxito vacío". ¿Cómo garantizáis un "éxito real" para vuestros clientes?

Nosotros vemos el marketing como una inversión, no un gasto. Esto significa que cada estrategia que implementamos está diseñada para ofrecer un retorno tangible. Analizamos minuciosamente cada negocio, identificando lo que realmente necesita para escalar. No nos dejamos llevar por las modas; elegimos las tácticas que sabemos que funcionarán específicamente para cada cliente.

Muchas agencias prometen resultados inmediatos. ¿Cuál es vuestra postura al respecto?

Somos francos en este aspecto: no tenemos una máquina del tiempo ni varitas mágicas. Creemos en la construcción de resultados sólidos y sostenibles. Si bien es tentador buscar resultados de la noche a la mañana, la realidad es que el verdadero éxito requiere tiempo, esfuerzo y una estrategia bien planificada. Nos asociamos con nuestros clientes para trabajar juntos hacia el éxito, no buscamos soluciones instantáneas.

¿Cómo se aseguran de que el dinero invertido por vuestros clientes se traduce en resultados reales?

Nos centramos en tres pilares básicos: Generar autoridad de marca, representarla en su presencia online y contenido, y definir una estrategia de captación personalizada. Cada euro invertido se dirige a fortalecer estos aspectos, asegurando no solo una mayor visibilidad sino conversiones reales. Nuestra estrategia se basa en atraer no solo a más clientes, sino a los mejores, aquellos que realmente impulsarán el negocio de nuestros clientes.

En un mundo saturado de mensajes de marketing, ¿cómo pueden las empresas realmente diferenciarse y captar la atención de su audiencia?

Creemos en el poder del storytelling y la autenticidad. Diferenciamos a nuestros clientes no solo por lo que venden, sino por cómo lo venden, creando narrativas únicas que resuenan con su audiencia y construyen una marca memorable.

¿Cómo demuestras el retorno sobre la inversión (ROI) a tus clientes? ¿Podrías compartir algún caso de éxito?

Nuestro caso de éxito más reciente involucra a una empresa local que logró multiplicar por 3 sus clientes potenciales aumentando su facturación en un 130% en seis meses. Esto se logró mediante una estrategia en la que mejoramos su autoridad, realizando un rebranding de la marca y posicionándola con SEO y artículos en medios digitales y prensa, además de una estrategia de contenido, embudos de venta y publicidad.

Con tantas opciones disponibles, ¿qué deberían considerar las empresas al elegir una agencia de marketing digital?

Primero, busquen una agencia que no solo ofrezca soluciones, sino que entienda y comparta sus luchas empresariales. Deben buscar socios, no proveedores. Además, es crucial elegir una agencia transparente sobre lo que se necesita para alcanzar el éxito, una que priorice el retorno sobre la inversión y que entienda que el verdadero crecimiento requiere tiempo y esfuerzo conjunto.

Finalmente, ¿qué les dirías a aquellos que están considerando trabajar con vosotros?

Diría que, si buscan más que una agencia, si buscan un socio estratégico comprometido con el crecimiento real y sostenible, entonces somos la elección correcta. No prometemos milagros de la noche a la mañana, pero garantizamos un enfoque meticuloso, estratégico y personalizado que realmente hará escalar su negocio. Nos encanta hablar de negocios y tomar café; hablemos de cómo podemos ayudar a que el tuyo crezca.

En conclusión, el distintivo de Mukane en el competitivo panorama del marketing digital se asienta sobre su filosofía de asociación y aprendizaje continuo. Más que proveedores, se posicionan como aliados estratégicos, enfrentando conjuntamente los desafíos con sus clientes y buscando soluciones a medida. Su compromiso con la entrega de resultados concretos, la autenticidad en sus narrativas y la precisión en su estrategia son la base de su reconocida eficacia en impulsar el crecimiento sostenible de los negocios que asesoran. En un entorno donde las promesas a menudo no se materializan, Mukane se destaca por su excelencia genuina y su dedicación al éxito a largo plazo de sus clientes.