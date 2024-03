Scotta 1985 explica 'dime cómo es tu padre y te diré con qué regalo fashion acertarás este 19 de marzo'

Cada 19 de marzo se celebra el Día del Padre, un día donde los hijos agradecen a su progenitor todo cuanto les han dado. Para ello, no hace falta hacer un gran regalo o de mucho valor económico, basta con un simple detalle… ¿Pero cómo se escoge el regalo perfecto?

"¡Don't worry!", con esta lista de propuestas de prendas y accesorios todos acertarán seguro, sea cual sea su estilo a la hora de vestir. Hay que dejar a un lado la típica corbata y encontrar el detalle ideal entre esta selección de marcas:

Prendas de entretiempo solo aptas para padres atrevidos

Una opción que nunca falla son las chaquetas para primavera, pero con un toque original: de la sobrecamisa con bolsillos y cadena de Mod Wave Movement a la bomber bicolor de la firma española BERHANYER.

Un zapato elegante y atemporal

Es uno de los favoritos de los que más saben de moda porque es un básico en el armario de los amantes del estilo sofisticado. Estos mocasines de Hispanitas, en piel y tono marrón, son ideales para looks casuales o más formales.

Deportivas para recorrer la ciudad (y el gym)

Desde las clásicas sneakers blancas hasta los diseños más futuristas: las zapatillas son un detalle con el que acertar seguro por su versatilidad para cualquier ocasión. Marcas como HOKA tienen modelos para los padres con más estilo.

Unas sandalias para el verano

La primavera está a la vuelta de la esquina y, con ella, la llegada del buen tiempo. Y es que, ¿quién dice que las sandalias no son para ellos? Teva propone estas beige con suela track, perfectas para llevar de 9 a 9.

Accesorios (para todos los bolsillos)

Los pequeños detalles siempre son un acierto: desde un reloj vintage (y de lo más especial) de Joyas Antiguas Sardinero hasta unas gafas clásicas de Scotta 1985, con las que disfrutar de los días más soleados. Para el día a día, un cinturón de piel de Glent y una mochila de Mustang, que se convertirán en el fondo de armario de los padres más trendy.

Una rutina perfecta de beauty

No hay que olvidarse del cuidado facial, por muy básica que sea la rutina. Por eso, nada mejor que estos dos productos: una crema hidratante de la gama Melasyl de La Roche Posay, que combate las manchas y la hiperpigmentación de la piel, y un bálsamo labial reparador de Glowfilter.